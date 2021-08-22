Общество
сегодня, 10:19
Треть владельцев квартир аварийного дома не может определиться с новым жильем
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Остальные выбрали механизм получения недвижимости.
Как сообщили в городском департаменте ЖКХ, семеро собственников квартир дома №2 на Осеннем проезде согласились на покупку жилья у застройщиков, 11 обратились в департамент с заявлениями о проведении оценки и предоставлении выкупной стоимости их жилплощади. Кроме того, 22 собственника самостоятельно подбирают варианты во «вторичке», жильцу муниципальной квартиры предложили другое помещение. Однако это только две трети собственников расселяемого дома – еще 19 до сих пор не выбрали ни один из предложенных вариантов.
- В случае с приобретением квартир на вторичном рынке сразу после того, как жильцы определятся с помещениями, департамент проведет торги. Ожидается, что квартиры в жилых домах удастся закупить уже до конца этого года. При этом, согласно коммерческим предложениям с примерами стоимости, цена за квадратный метр в приобретаемом жилье не может превышать 59,6 тысяч рублей за квадратный метр для однокомнатных квартир, 57,6 – для двухкомнатных, 53,5 – для трехкомнатных, - сообщает администрация Липецка. - При покупке квартир в новостройках, которые будут сданы в следующем году, коммерческие предложения от застройщиков пока получить не удалось. Однако, как только департамент подберет подходящие варианты, специалисты проведут аукцион.
В обоих случаях закупка помещений будет проводиться без учета их местоположения, этажности и количества комнат в приобретаемом жилье. Главный критерий – площадь приобретаемой квартиры не может быть ниже расселяемой.
- Контракт на проведение оценочной стоимости жилплощади мы заключим на следующей неделе, уже к середине сентября будет понятна выкупная стоимость квартир по результатам работы оценщика, - отметила заместитель председателя департамента ЖКХ Ирина Вербецкая.
Тем, кто после проведения данной процедуры согласится на компенсацию, выплатят деньги. Собственникам, которых не устроит сумма, предложат рассмотреть варианты приобретения жилья на первичном или вторичном рынке. С теми, кто еще не выбрал ни один из предложенных вариантов, на следующей неделе проведут дополнительные консультации.
Жителей дома №2 на Осеннем проезде расселили 9 августа. 15 собственников квартир переселились в маневренный фонд, десять – выбрали аренду квартир с компенсацией затрат, 34 – переехали в другое жилье, принадлежащее им или родственникам.
Решение о переселении жителей дома было принято администрацией города 30 июля на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Дом на 60 квартир по адресу Осенний проезд, 2 был построен в 1962 году. В 2019 году было выявлено смещение несущих конструкций МКД и плит перекрытия, после чего начались аварийно-восстановительные работы, выполнить которые до конца не удалось из-за отказа собственников ряда квартир пускать специалистов. За полтора года был проведен ряд независимых экспертиз. На основании одной из них дом признали подлежащим расселению. Согласно последней – выявили критические отклонения параметров строительных конструкций.
- В случае с приобретением квартир на вторичном рынке сразу после того, как жильцы определятся с помещениями, департамент проведет торги. Ожидается, что квартиры в жилых домах удастся закупить уже до конца этого года. При этом, согласно коммерческим предложениям с примерами стоимости, цена за квадратный метр в приобретаемом жилье не может превышать 59,6 тысяч рублей за квадратный метр для однокомнатных квартир, 57,6 – для двухкомнатных, 53,5 – для трехкомнатных, - сообщает администрация Липецка. - При покупке квартир в новостройках, которые будут сданы в следующем году, коммерческие предложения от застройщиков пока получить не удалось. Однако, как только департамент подберет подходящие варианты, специалисты проведут аукцион.
В обоих случаях закупка помещений будет проводиться без учета их местоположения, этажности и количества комнат в приобретаемом жилье. Главный критерий – площадь приобретаемой квартиры не может быть ниже расселяемой.
- Контракт на проведение оценочной стоимости жилплощади мы заключим на следующей неделе, уже к середине сентября будет понятна выкупная стоимость квартир по результатам работы оценщика, - отметила заместитель председателя департамента ЖКХ Ирина Вербецкая.
Тем, кто после проведения данной процедуры согласится на компенсацию, выплатят деньги. Собственникам, которых не устроит сумма, предложат рассмотреть варианты приобретения жилья на первичном или вторичном рынке. С теми, кто еще не выбрал ни один из предложенных вариантов, на следующей неделе проведут дополнительные консультации.
Жителей дома №2 на Осеннем проезде расселили 9 августа. 15 собственников квартир переселились в маневренный фонд, десять – выбрали аренду квартир с компенсацией затрат, 34 – переехали в другое жилье, принадлежащее им или родственникам.
Решение о переселении жителей дома было принято администрацией города 30 июля на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Дом на 60 квартир по адресу Осенний проезд, 2 был построен в 1962 году. В 2019 году было выявлено смещение несущих конструкций МКД и плит перекрытия, после чего начались аварийно-восстановительные работы, выполнить которые до конца не удалось из-за отказа собственников ряда квартир пускать специалистов. За полтора года был проведен ряд независимых экспертиз. На основании одной из них дом признали подлежащим расселению. Согласно последней – выявили критические отклонения параметров строительных конструкций.
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Мысли в слух