Сетевой магазин оштрафовали из-за жалобы липчанина

Правила использования подарочной карты нарушали права потребителя.

Представили ООО «МВМ» обратились в арбитражный суд с жалобой на постановление регионального управления Роспотребнадзора. Организация попыталась опротестовать взыскание за нарушение прав потребителя.



Нарушение было вскрыто из-за проверки обращения жителя Липецкой области. Мужчине презентовали подарочную карту номиналом в 2 000 рублей. Он пришел в магазин «М.Видео» и приобрел электрическую бритву стоимостью 990 рублей, оставшиеся 1 010 рублей ему возвратить отказались. Позже потребитель обнаружил, что приобретенная в магазине электробритва является бывшей в употреблении, в связи с чем обратился в магазин с претензией, содержащей требование о возврате электробритвы и подарочной карты, однако, заявление осталось без удовлетворения. Тогда мужчина обратился в Роспотребнадзор. Представители ведомства запросили пояснения у директора магазина. Тот подтвердил, что стоимость подарочной карты не возвращается, а также — и нерастраченный на ней остаток.



Специалисты Роспотребнадзора продолжили расследование: на сайте магазина в предоставлении информации по подарочной карте оказались включены условия, которые противоречат требованиям статей 421, 422, 426, 502 Гражданского кодекса Российской Федерации, статье 16 закона Российской Федерации от «О защите прав потребителей». Это стало основанием для составления протокола об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 14.8 КоАП РФ «Нарушение права потребителя на получение необходимой и достоверной информации о реализуемом товаре (работе, услуге), об изготовителе, о продавце, об исполнителе и о режиме их работы». На магазин наложили взыскание в 12 000 рублей.



В организации с этим не согласились, но региональный арбитраж не нашел оснований для признания постановления незаконным и отмены штрафа.