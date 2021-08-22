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Михаил Тарасенко: «Российский триколор объединяет страну и миллионы ее граждан»

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Михаил Тарасенко: «Российский триколор объединяет страну и миллионы ее граждан»

Депутат Госдумы поздравил липчан с Денем Государственного флага РФ и напомнил о значении и истории праздника.

«22 августа в России отмечается День Государственного флага. Этот праздник напоминает нам о великой истории страны. Он воплощает независимость и суверенитет, связывает воедино славное прошлое и достойное будущее России», - пояснил Михаил Тарасенко.

Российскому триколору более 300 лет. Впервые бело-сине-красный флаг был поднят на первом русском военном корабле "Орел". В новую Россию трехцветный стяг вернулся в августе 1991 года, когда он вновь стал официальным национальным символом. Белый цвет означал благородство, синий – честность, а красный – смелость и великодушие, присущее россиянам.

«Российский триколор объединяет страну и миллионы ее граждан. В День Государственного флага желаю всем нам постоянно находить новые поводы для гордости за нашу общую Родину. Пусть флаг России развевается над мирной и благополучной страной!», - отметил Михаил Тарасенко. 

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