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21 минуту назад
Самолет рейсом Волгоград-Москва экстренно снизился и подал сигнал бедствия
Пассажирский самолет, летящий из Волгограда в Москву, подал сигнал бедствия.
Пассажирский самолет, летящий из Волгограда в Москву, подал сигнал бедствия, причина пока неизвестна, - сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
"Самолет рейсом Волгоград - Москва, находящийся в воздухе, подал сигнал бедствия. Что конкретно случилось, пока не известно", - рассказал собеседник.
Авиалайнер "Сухой Суперджет", выполнявший пассажирский рейс из Волгограда в Москву, экстренно снизился над территорией Тамбовской области.
Действия пилотов могли быть обусловлены разгерметизацией лайнера, - передает "Интерфакс", ссылающийся на собственный источник.
После обнаружения проблем с герметичностью экипаж обязан снизиться до безопасной высоты, предписанной руководящими документами.
"Самолет Sukhoj Superjet-100 выполняет рейс Волгоград-Москва. Во время пролета Тамбовской области он подал сигнал бедствия и резко снизился. По предварительным данным, могла произойти разгерметизация", - сообщил источник.
Самолет продолжает полет на высоте примерно 3000 метров.
Самолет должен приземлиться в столичном аэропорту Шереметьево.
"Самолет рейсом Волгоград - Москва, находящийся в воздухе, подал сигнал бедствия. Что конкретно случилось, пока не известно", - рассказал собеседник.
Авиалайнер "Сухой Суперджет", выполнявший пассажирский рейс из Волгограда в Москву, экстренно снизился над территорией Тамбовской области.
Действия пилотов могли быть обусловлены разгерметизацией лайнера, - передает "Интерфакс", ссылающийся на собственный источник.
После обнаружения проблем с герметичностью экипаж обязан снизиться до безопасной высоты, предписанной руководящими документами.
"Самолет Sukhoj Superjet-100 выполняет рейс Волгоград-Москва. Во время пролета Тамбовской области он подал сигнал бедствия и резко снизился. По предварительным данным, могла произойти разгерметизация", - сообщил источник.
Самолет продолжает полет на высоте примерно 3000 метров.
Самолет должен приземлиться в столичном аэропорту Шереметьево.