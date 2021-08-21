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21 минуту назад

Самолет рейсом Волгоград-Москва экстренно снизился и подал сигнал бедствия

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#самолет #экстренная ситуация

Пассажирский самолет, летящий из Волгограда в Москву, подал сигнал бедствия.

Пассажирский самолет, летящий из Волгограда в Москву, подал сигнал бедствия, причина пока неизвестна, - сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Самолет рейсом Волгоград - Москва, находящийся в воздухе, подал сигнал бедствия. Что конкретно случилось, пока не известно", - рассказал собеседник.

Авиалайнер "Сухой Суперджет", выполнявший пассажирский рейс из Волгограда в Москву, экстренно снизился над территорией Тамбовской области.

Действия пилотов могли быть обусловлены разгерметизацией лайнера, - передает "Интерфакс", ссылающийся на собственный источник.

После обнаружения проблем с герметичностью экипаж обязан снизиться до безопасной высоты, предписанной руководящими документами.

"Самолет Sukhoj Superjet-100 выполняет рейс Волгоград-Москва. Во время пролета Тамбовской области он подал сигнал бедствия и резко снизился. По предварительным данным, могла произойти разгерметизация", - сообщил источник.

Самолет продолжает полет на высоте примерно 3000 метров.

Самолет должен приземлиться в столичном аэропорту Шереметьево.
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#самолет #экстренная ситуация

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