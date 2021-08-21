В России

31 минуту назад

Минстрой РФ предложил ввести налоговый вычет за легальную аренду жилья

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#налоговый вычет #аренда жилья

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России предложило ввести налоговый вычет для граждан за легальную аренду жилья.

В России могут ввести налоговый вычет с расходов на легальную аренду жилья. С такой инициативой выступил Минстрой РФ, предложив включить это в госпрограмму "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ, - говорится в тексте проекта паспорта программы, размещенном на портале проектов нормативных правовых актов.

Там отмечается, что большая часть арендного фонда находится в "теневом" секторе российской экономики.

В связи с этим решением задачи в этом направлении является улучшение жилищных условий граждан за счет формирования доступного рынка найма жилья, в том числе для отдельных категорий граждан с доходами ниже среднего.

"Данная задача включает в себя следующие мероприятия: <…> предоставление налогового вычета на сумму в размере арендных платежей; субсидирование арендной платы до покрытия рыночного уровня арендных платежей наймодателю либо нанимателям", — говорится в тексте проекта.

Помимо этого, Минстрой предлагает в качестве меры жилищной поддержки использовать долгосрочную аренду как альтернативу предоставления жилых помещений в собственность. Для улучшения жилищных условий россиян также могут начать выдавать индивидуальные сертификаты на аренду. Ожидается, что к 2030 году ежегодный объем строительства арендного жилья в России достигнет 5 млн кв. м, - пишут "Известия".
84
#налоговый вычет #аренда жилья

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