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Минстрой РФ предложил ввести налоговый вычет за легальную аренду жилья
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России предложило ввести налоговый вычет для граждан за легальную аренду жилья.
Там отмечается, что большая часть арендного фонда находится в "теневом" секторе российской экономики.
В связи с этим решением задачи в этом направлении является улучшение жилищных условий граждан за счет формирования доступного рынка найма жилья, в том числе для отдельных категорий граждан с доходами ниже среднего.
"Данная задача включает в себя следующие мероприятия: <…> предоставление налогового вычета на сумму в размере арендных платежей; субсидирование арендной платы до покрытия рыночного уровня арендных платежей наймодателю либо нанимателям", — говорится в тексте проекта.
Помимо этого, Минстрой предлагает в качестве меры жилищной поддержки использовать долгосрочную аренду как альтернативу предоставления жилых помещений в собственность. Для улучшения жилищных условий россиян также могут начать выдавать индивидуальные сертификаты на аренду. Ожидается, что к 2030 году ежегодный объем строительства арендного жилья в России достигнет 5 млн кв. м, - пишут "Известия".