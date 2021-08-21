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28 минут назад
Сегодня рядом с Землей пролетит гигантский астероид
Астероид, относящийся к классу потенциально опасных, приблизится к Земле на минимальное расстояние
Астероид 2016 AJ193, относящийся к классу потенциально опасных, 21 августа приблизится к Земле на минимальное расстояние - около 3,4 миллиона километров, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА.
По американским данным, наиболее близко он подойдет к Земле в 18.10 мск. Скорость астероида - 26 километров в секунду. Его размеры - от 400 до 1300 метров.
Как ранее пояснили РИА Новости в пресс-службе Московского планетария, для планеты этот астероид угрозы не представляет, хотя и относится к потенциально опасным.
Там отметили, что за всю историю наблюдений за объектами подобного рода астероиды пролетали около Земли и на значительно более близких расстояниях. Так, если этот астероид подлетит к Земле на 3,4 миллиона километров, то намного более крупная Луна расположена всего почти в 380 тысячах километров.
По американским данным, наиболее близко он подойдет к Земле в 18.10 мск. Скорость астероида - 26 километров в секунду. Его размеры - от 400 до 1300 метров.
Как ранее пояснили РИА Новости в пресс-службе Московского планетария, для планеты этот астероид угрозы не представляет, хотя и относится к потенциально опасным.
Там отметили, что за всю историю наблюдений за объектами подобного рода астероиды пролетали около Земли и на значительно более близких расстояниях. Так, если этот астероид подлетит к Земле на 3,4 миллиона километров, то намного более крупная Луна расположена всего почти в 380 тысячах километров.