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Минобороны: учения «Запад-2021» покажут бесполезность наращивания сил НАТО у границ России

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Минобороны: учения «Запад-2021» покажут бесполезность наращивания сил НАТО у границ России
Стратегические учения "Запад-2021" укажут западным партнерам на бесперспективность наращивания военных мощностей возле Калининградской области. Об этом заявил замминистра обороны - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил Андрей Картаполов, сообщает tass.ru

- Они эти хотят нам сказать, что существует проекция военного блока для калиниградского анклава, чтобы мы это чувствовали и понимали. Мы готовы к этим намекам и ясно им это дали понять. Полагаю, что в ходе учений "Запад-2021" мы еще раз попытаемся нашим партнерам показать, что не нужно этого делать, не нужно беспокоить русского медведя", - сказал Картаполов в пятницу в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Он отметил, что группировка Вооруженных сил РФ в Калининградской области и Балтийский флот самодостаточны и способны к выполнению задач по предназначению. "Современные средства вооруженной борьбы, которыми Балтийский флот обладает, существенно увеличивают его возможности как по дальности, так и по поражению", - подчеркнул генерал.

Сценарий совместных стратегических учений "Запад-2021" не предполагает конкретизации противника. Об этом заявил в пятницу на брифинге первый замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны генерал-майор Евгений Ильин.


По словам Ильина, в учениях будут задействованы около 200 тыс. военнослужащих, порядка 80 единиц авиатехники, до 760 единиц боевой техники и 15 кораблей. Учения состоятся на территории РФ и Белоруссии с 10 по 16 сентября.
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