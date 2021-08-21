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37 минут назад

Курилы планируют превратить в офшор

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Вице-премьер Трутнев: на Курилах планируют создать свободную налоговую зону, близкую к офшору

Вице-премьер Юрий Трутнев рассказал в беседе с РБК, что правительство планирует создать на Курильских островах свободную налоговую зону.

- Это практически офшор. То есть налогов на Курилах почти не останется. Это первое, второе — не просто будут сняты ставки налогов, а у тех предприятий, людей, которые будут осуществлять инвестиционную, коммерческую деятельность на островах, не возникнет самого обязательства платежей налогов, — пояснил он.

Кроме того, по словам вице-премьера, предлагается как минимум десять лет не проводить никаких проверок.

Точные цифры пока обсуждаются, заключил Трутнев.

На прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин поручил до 1 сентября представить предложения по созданию особого налогового режима на Курилах. Речь идет о том, чтобы освободить организации, работающие на островах, от уплаты налога на прибыль, на добавленную стоимость и на имущество, а также земельного и транспортного налогов. Кроме того, предлагается ввести процедуру свободной таможенной зоны и пониженные ставки обязательных платежей по страховым взносам в размере 7,6 процента.
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