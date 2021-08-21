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39 минут назад
В Конгрессе США предложили объявить Байдену сразу три импичмента
Член конгресса Соединенных Штатов Марджори Тейлор Грин решила, что действующему главе государства Джо Байдену можно объявить импичмент на трех разных основаниях. Соответствующие проекты резолюций республиканка внесла на рассмотрение законодательного органа, сообщает tvzvezda.ru
В первую очередь, по заявлению Грин, президент США будто бы оставил десять тысяч американских граждан в Афганистане. Помимо этого, Байден, согласно ее мнению, якобы допустил возникновение кризисной ситуации у границ США на юге, нарушив миграционное законодательство. Также член конгресса обвинила лидера страны в неправомерных действиях вопреки позиции верховного суда в виде продления моратория на выселение арендаторов жилья.
«За семь коротких месяцев президентства Джо Байдена Америка утратила уважение всего мира», - цитирует ее РИА Новости.
Ранее Грин уже поднимала тему смещения с должности Джо Байдена путем объявления импичмента. Представительница Республиканской партии США являлась одной из политиков, высказывающих сомнения в законности нахождения Байдена на президентском кресле.
В первую очередь, по заявлению Грин, президент США будто бы оставил десять тысяч американских граждан в Афганистане. Помимо этого, Байден, согласно ее мнению, якобы допустил возникновение кризисной ситуации у границ США на юге, нарушив миграционное законодательство. Также член конгресса обвинила лидера страны в неправомерных действиях вопреки позиции верховного суда в виде продления моратория на выселение арендаторов жилья.
«За семь коротких месяцев президентства Джо Байдена Америка утратила уважение всего мира», - цитирует ее РИА Новости.
Ранее Грин уже поднимала тему смещения с должности Джо Байдена путем объявления импичмента. Представительница Республиканской партии США являлась одной из политиков, высказывающих сомнения в законности нахождения Байдена на президентском кресле.