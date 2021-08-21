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41 минуту назад

Bild: американцы намекнули, что Россия уже напала на страну НАТО

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Немецкие СМИ указали на примечательные случаи с работниками посольства США в Германии, которые послужили поводом для очередных обвинений в адрес РФ.

Странная история о том, как сразу несколько дипломатических работников посольства Соединенных Штатов Америки в Германии испытали воздействие неизвестных звуковых волн, приведшего к повреждению у них головного мозга, не осталась без внимания иностранных СМИ. Так, по сообщению новостного портала InoPressa.ru, в немецком издании Bild рассказали о том, как американцы намекнули, что Россия уже напала на страну НАТО.

«Триллер о звуковом оружии дошел до Берлина», — сообщает источник, указывая на то, что в Bild была опубликована информация о двух сотрудника посольства США в Берлине, которые якобы оказались «жертвами коварного оружия российской спецслужбы».

В немецком СМИ откровенно заявили, что данные сотрудники «занимались критичными для России темами». При этом американцы указывают, что «в своих квартирах в районе Берлин-Митте» несколько месяцев они подвергались «воздействию высокочастотных звуковых волн», которое для окончилось для них повреждениями мозга.


Помимо этого в Bild рассказали и о сотруднице, занимающейся «борьбой с российскими дезинформационными атаками». В марте 2021 года она рассказывала о том, что «каждую ночь страдает от невыносимых головных болей и болей в ушах, которые не проходят даже днем и ощущаются как громкое жужжание и жжение». Однако тогда ей никто из коллег не поверил, пишет 24tnews.ru

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