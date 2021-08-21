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Bild: американцы намекнули, что Россия уже напала на страну НАТО
Немецкие СМИ указали на примечательные случаи с работниками посольства США в Германии, которые послужили поводом для очередных обвинений в адрес РФ.
«Триллер о звуковом оружии дошел до Берлина», — сообщает источник, указывая на то, что в Bild была опубликована информация о двух сотрудника посольства США в Берлине, которые якобы оказались «жертвами коварного оружия российской спецслужбы».
В немецком СМИ откровенно заявили, что данные сотрудники «занимались критичными для России темами». При этом американцы указывают, что «в своих квартирах в районе Берлин-Митте» несколько месяцев они подвергались «воздействию высокочастотных звуковых волн», которое для окончилось для них повреждениями мозга.
Помимо этого в Bild рассказали и о сотруднице, занимающейся «борьбой с российскими дезинформационными атаками». В марте 2021 года она рассказывала о том, что «каждую ночь страдает от невыносимых головных болей и болей в ушах, которые не проходят даже днем и ощущаются как громкое жужжание и жжение». Однако тогда ей никто из коллег не поверил, пишет 24tnews.ru