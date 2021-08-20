Сокольский Ленин стал золотым и вернулся на прежнее место

Реставрация памятника заняла более трех месяцев

Сегодня на Соколе, на площади Константиновой, открылся заново отреставрированный памятник Ленину.Памятник сняли с постамента и отправили в мастерскую Македона Сариева в апреле этого года, накануне дня рождения Владимира Ильича.Памятник вождю мирового пролетариата выкрасили в золотой цвет. После очередной реставрации он был серебряным, и таким, не очень сияющим, простоял все перестроечное и постперестроечное время. Восстановили и постамент памятника, и облагородили территорию вокруг него.Но есть и потери в композиции вокруг памятника. Все время рядом с памятником росли две ели. Старожилы рассказывают, что посадили их тогда, когда открыли памятник. С тех пор они переросли Ильича раза в три, и одна из елей засохла. Ее пришлось спилить. Осталась одна ель по левую руку вождя.