Общество
сегодня, 20:48
Сокольский Ленин стал золотым и вернулся на прежнее место
7 353
Реставрация памятника заняла более трех месяцев
Сегодня на Соколе, на площади Константиновой, открылся заново отреставрированный памятник Ленину.
Памятник сняли с постамента и отправили в мастерскую Македона Сариева в апреле этого года, накануне дня рождения Владимира Ильича.
Памятник вождю мирового пролетариата выкрасили в золотой цвет. После очередной реставрации он был серебряным, и таким, не очень сияющим, простоял все перестроечное и постперестроечное время. Восстановили и постамент памятника, и облагородили территорию вокруг него.
Но есть и потери в композиции вокруг памятника. Все время рядом с памятником росли две ели. Старожилы рассказывают, что посадили их тогда, когда открыли памятник. С тех пор они переросли Ильича раза в три, и одна из елей засохла. Ее пришлось спилить. Осталась одна ель по левую руку вождя.
Памятник сняли с постамента и отправили в мастерскую Македона Сариева в апреле этого года, накануне дня рождения Владимира Ильича.
Памятник вождю мирового пролетариата выкрасили в золотой цвет. После очередной реставрации он был серебряным, и таким, не очень сияющим, простоял все перестроечное и постперестроечное время. Восстановили и постамент памятника, и облагородили территорию вокруг него.
Но есть и потери в композиции вокруг памятника. Все время рядом с памятником росли две ели. Старожилы рассказывают, что посадили их тогда, когда открыли памятник. С тех пор они переросли Ильича раза в три, и одна из елей засохла. Ее пришлось спилить. Осталась одна ель по левую руку вождя.
7 353
Мировой пролетапиат
Ленин
Перри Мейсон
Сергей
Билли Бонс
Ленин
партия ссср