Общество

сегодня, 20:48

Сокольский Ленин стал золотым и вернулся на прежнее место

7 353
#памятник Ленину
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Сокольский Ленин стал золотым и вернулся на прежнее место

Реставрация памятника заняла более трех месяцев

Сегодня на Соколе, на площади Константиновой, открылся заново отреставрированный памятник Ленину.

Памятник сняли с постамента и отправили в мастерскую Македона Сариева в апреле этого года, накануне дня рождения Владимира Ильича. 

Памятник вождю мирового пролетариата выкрасили в золотой цвет.  После очередной реставрации он был серебряным, и таким, не очень сияющим, простоял все перестроечное и постперестроечное время. Восстановили и постамент памятника, и облагородили территорию вокруг него.  

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Но есть и потери в композиции вокруг памятника. Все время рядом с памятником росли две ели. Старожилы рассказывают, что посадили их тогда, когда открыли памятник. С тех пор они переросли Ильича раза в три, и одна из елей засохла. Ее пришлось спилить. Осталась одна ель по левую руку вождя. 

7 353
#памятник Ленину
2

Комментарии (7)

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Мировой пролетапиат

49 секунд назад
Билли Бонс, в курсе
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Ленин

2 минуты назад
Билли Бонс, Пастух выбирает себе стадо, а не наоборот.
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Перри Мейсон

6 минут назад
Где то тихо плачет мой приятель Ваш...
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Сергей

12 минут назад
Молодцы! Ленин великий!
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Билли Бонс

33 минуты назад
Стесняюсь спросить, а когда и где мировой пролетариат выбрал этого товарища своим вождём? Он (пролетариат) вообще в курсе, что у него ещё и вождь имеется?
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Ленин

41 минуту назад
Благодарю...
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партия ссср

45 минут назад
Ильич живее всех живых!
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