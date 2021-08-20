В липецком баре нарушали запрет на курение кальяна

Курение кальяна в период пандемии запрещено противоковидным постановлением №159 администрации Липецкой области.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, совместно с прокуратурой Советского района Липецка в баре вредных привычек «Кислород» был установлен ряд нарушений противоковидных мер, в том числе и курение кальяна посетителями.















- По данному факту в отношении ООО «Кислород» возбуждено дело об административной ответственности по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, обществу грозит штраф до 300 тысяч рублей, - отметили в управлении потребрынка. - Поскольку бар является предприятием общественного питания, информация о нарушении будет направлена в управление Роспотребнадзора по Липецкой области для принятия мер, направленных на привлечение общества к ответственности в рамках федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции».