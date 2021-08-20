сегодня, 17:00
В Липецкой области пройдут дожди и прогремят грозы
21 и 22 августа под влиянием атмосферных фронтов циклона в Липецкой области пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 августа в Липецкой области переменная облачность, ночью местами, днем повсеместно кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах ливни и град. Ветер южный, 8-13 м/сек, при грозах с порывами до 15-20 м/сек. Температура ночью составит от +15 до +20 градусов, днем будет от +25 до +30 градусов.
В Липецке переменная облачность, ночью небольшой, днем кратковременный дождь, гроза. Температура ночью составит от +16 до +18 градусов, днем будет от +27 до +29 градусов.
День 21 августа стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +39 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1977 году – 5 градусов тепла.
Даня
Максим