В Липецкой области пройдут дожди и прогремят грозы

21 и 22 августа под влиянием атмосферных фронтов циклона в Липецкой области пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы.

23 августа регион окажется в зоне восточной периферии антициклона, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят: 21 и 22 августа – 21-23 градуса тепла, что на 4-5 градусов выше нормы, 23 августа – 19 градусов тепла, что на 2 градуса выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 августа в Липецкой области переменная облачность, ночью местами, днем повсеместно кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах ливни и град. Ветер южный, 8-13 м/сек, при грозах с порывами до 15-20 м/сек. Температура ночью составит от +15 до +20 градусов, днем будет от +25 до +30 градусов.



В Липецке переменная облачность, ночью небольшой, днем кратковременный дождь, гроза. Температура ночью составит от +16 до +18 градусов, днем будет от +27 до +29 градусов.



День 21 августа стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +39 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1977 году – 5 градусов тепла.

