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Липецкая вечЁрка: подорожание газового топлива, «серебро» первенства мира и тайны триколора

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#вечЁрка #цены #борьба #флаг
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Липецкая вечЁрка: подорожание газового топлива, «серебро» первенства мира и тайны триколора

Сегодня, 20 августа, сотрудники УФАС по Липецкой области рассказали, что ищут причину подорожания газового топлива, липчанка Елизавета Петлякова выиграла серебряную медаль первенства мира по спортивной борьбе среди юниоров, и GOROD48 накануне Дня флага выяснил, где покупают, как часто меняют и утилизируют триколор, который развивается над Соборной площадью.

С начала года цены на газовое топливо в Липецкой области выросли более чем на 12%. Сотрудники региональной УФАС пока изучают ситуацию, если обнаружат, что весомых причин для повышения цен не было, обещают принять меры.

Подорожание топлива может привести к росту стоимости проезда, уже предрекают эксперты. Но на раз это сделать нельзя. За ценами на билеты в Липецкой области следят в управлении потребительского рынка и ценовой политики. Чтобы повысить стоимость проезда перевозчики должны убедить чиновников в том, что терпят убытки.

По крайней мере цены на использование одного вида транспорта уже выросли. Компания, занимающаяся организацией полетов на воздушных шарах стоимость своих услуг увеличила.

— В Липецке заметно подорожало все кроме зарплаты!!! — считает Аленка.

— Поехал в деревню, в четверг газ стоил 29.50 ₽, еду назад в воскресенье 32.50 ₽. Какие могут быть экономические обоснования для такого скачка? Жадность? Вот вам и экологически чистое топливо, переходите на него и берегите природу! Скоро как бензин стоить будет, — сокрушается Пользователь.

Елизавета Петлякова стала самой титулованной в Липецкой области спортсменкой в вольной борьбе. Она завоевала серебряную медаль первенства мира среди юниоров. И теперь ей пророчат олимпийское будущее.

Любопытная деталь, сначала Лиза занималась танцами, а на борьбу пошла, чтобы дать отпор старшему брату. Да так увлеклась, что стала второй на мировом первенстве.

— Пока мужики стоят в очереди за пивом, женщины побеждают… — с горечью написала Елена Прекрасная.

Накануне Дня флага GOROD48 выяснил все о триколоре, который развивается над зданием администрации Липецкой области. Оказывается его меняют чуть ли не каждый месяц, но так, чтобы, по возможности, этого никто не видел, никогда не гладят утюгом, а когда флаг приходит в негодность, его особым образом утилизируют.

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А День флага в Липецке отпразднуют, развернув огромный триколор на Театральной площади. Это произойдет в воскресенье в 10:00. Размер полотнища — 75 квадратных метров. Во время проведения молодежной патриотической акции желающим раздадут ленточки с российским триколором, расскажут историю создания флага и загадают тематические загадки.
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#вечЁрка #цены #борьба #флаг
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Комментарии (1)

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Класс

39 минут назад
Надо было бы надудолить, но не на флаг, а на голову только это бестолку. Обтечёт быстро...
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