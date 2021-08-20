Культура

сегодня, 16:08

Фильм о липецком лётчике выйдет в прокат 7 октября

14 698
#кино #Олег Пешков #Липецкий авиацентр
2
Фильм о липецком лётчике выйдет в прокат 7 октября

История гибели летчика и спасения штурмана в нём прописана с документальной точностью.

Как сообщает пресс-служба кинокомпании «Триикс Медиа», художественный фильм режиссера Игоря Копылова «Небо», основанный на истории гибели военного летчика Олега Пешкова и спасении штурмана Константина Мурахтина в 2015 году в Сирии, выйдет в прокат 7 октября.

Фильм снят совместно с Минобороны России при участии телеканала «Россия-1» и это первый фильм об операции российской военной группировки в Сирии, причём съёмки картины проходили в том числе и там.

- В центре истории два главных героя - подполковник Сошников (Игорь Петренко) и капитан Муравьев (Иван Батарев). Их прототипами стали летчик Олег Пешков и штурман Константин Мурахтин, - отмечают в пресс-службе. - Еще один герой - майор спецназа Захаров (Сергей Губанов). Он стал собирательным образом офицера сил специальных операций Минобороны России. Фильм хоть и не автобиографичен, но история гибели летчика и спасения штурмана прописана с документальной точностью.

Напомним, 24 ноября 2015 года самолет «Су-24» летчика липецкого авиацентра Олега Пешкова был сбит турецким самолетом в Сирии неподалеку от границы с Турцией. Олег Пешков катапультировался, но его расстреляли с земли во время посадки с парашютом. Штурман «Су-24» Константин Мурахтин выжил, его эвакуировали. Константина Мурахтина наградили орденом Мужества, Олегу Пешкову присвоили звание Героя России посмертно.
14 698
#кино #Олег Пешков #Липецкий авиацентр
2

Комментарии (14)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

А кто-бы не сыграл

13 минут назад
Вот они, шо делают;бабушки-бабульки.Петренко,сбитый...на тебе;опять в небе
ответить

Берия

25 минут назад
Жалко однако, но есть и другие герои , которые пораньше подвиги осуществили.
ответить

Инквизитор

27 минут назад
Перед ним, на площади героев много фамилий, и с отечественной, и с авганской, и с чеченской. Что блатной впереди паровоза?
ответить

Коварные

45 минут назад
муслимы. А теперь они арендуют наши самолёты с лётчиками для тушения пожаров.
ответить

Коммунист

49 минут назад
Гость, вьетнамцы так американцев и сбивали согнутыми ломами
ответить

Да,

54 минуты назад
Гость, Сулим молодец,прижал к ногтю коррупционеров
ответить

Гость

56 минут назад
Потолок пзрк игла и тд, 3км.. "герой", ага.. Без кометариев
ответить

Гость

сегодня, 17:04
Да и вообще, сулима не сбили бы.. Когда истребитель выполняет роль грача штурмовик, его и с рогатки можно сбить, без кометариев
ответить

Ч

сегодня, 17:02
" Дудь " - дурак по своей природе и , точка .
ответить

Гость

сегодня, 17:01
Вы вас туда не посылали.. "герой"
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Актёр из сериала «Молодёжка» побывал в липецком селе
#актёр #храм
11
Актёр из сериала «Молодёжка» побывал в липецком селе

16.08.2021 08:26

Культура
Организаторы «Ночи кино» в Липецке получили предписание о запрете акции
#ночь кино #акция
32
Организаторы «Ночи кино» в Липецке получили предписание о запрете акции

12.08.2021 12:04

Общество
Роспотребнадзор разрешил провести в Липецке «Ночь кино»
#ночь кино #акция
29
Роспотребнадзор разрешил провести в Липецке «Ночь кино»

11.08.2021 10:04

Общество
Липчане смогут бесплатно ходить в музеи Москвы и Санкт-Петербурга
#молодежь #музей #театр
9
Липчане смогут бесплатно ходить в музеи Москвы и Санкт-Петербурга

10.08.2021 12:38

Общество
В Липецке сняли клип о распаде СССР
#группа #музей
20
В Липецке сняли клип о распаде СССР

10.08.2021 11:29

Культура
В центре Липецка открылась новая «вселенная»
#выставка #фотография
2
В центре Липецка открылась новая «вселенная»

06.08.2021 12:26

Культура