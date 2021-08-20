Культура
сегодня, 16:08
Фильм о липецком лётчике выйдет в прокат 7 октября
История гибели летчика и спасения штурмана в нём прописана с документальной точностью.
Как сообщает пресс-служба кинокомпании «Триикс Медиа», художественный фильм режиссера Игоря Копылова «Небо», основанный на истории гибели военного летчика Олега Пешкова и спасении штурмана Константина Мурахтина в 2015 году в Сирии, выйдет в прокат 7 октября.
Фильм снят совместно с Минобороны России при участии телеканала «Россия-1» и это первый фильм об операции российской военной группировки в Сирии, причём съёмки картины проходили в том числе и там.
- В центре истории два главных героя - подполковник Сошников (Игорь Петренко) и капитан Муравьев (Иван Батарев). Их прототипами стали летчик Олег Пешков и штурман Константин Мурахтин, - отмечают в пресс-службе. - Еще один герой - майор спецназа Захаров (Сергей Губанов). Он стал собирательным образом офицера сил специальных операций Минобороны России. Фильм хоть и не автобиографичен, но история гибели летчика и спасения штурмана прописана с документальной точностью.
Напомним, 24 ноября 2015 года самолет «Су-24» летчика липецкого авиацентра Олега Пешкова был сбит турецким самолетом в Сирии неподалеку от границы с Турцией. Олег Пешков катапультировался, но его расстреляли с земли во время посадки с парашютом. Штурман «Су-24» Константин Мурахтин выжил, его эвакуировали. Константина Мурахтина наградили орденом Мужества, Олегу Пешкову присвоили звание Героя России посмертно.
Фильм снят совместно с Минобороны России при участии телеканала «Россия-1» и это первый фильм об операции российской военной группировки в Сирии, причём съёмки картины проходили в том числе и там.
- В центре истории два главных героя - подполковник Сошников (Игорь Петренко) и капитан Муравьев (Иван Батарев). Их прототипами стали летчик Олег Пешков и штурман Константин Мурахтин, - отмечают в пресс-службе. - Еще один герой - майор спецназа Захаров (Сергей Губанов). Он стал собирательным образом офицера сил специальных операций Минобороны России. Фильм хоть и не автобиографичен, но история гибели летчика и спасения штурмана прописана с документальной точностью.
Напомним, 24 ноября 2015 года самолет «Су-24» летчика липецкого авиацентра Олега Пешкова был сбит турецким самолетом в Сирии неподалеку от границы с Турцией. Олег Пешков катапультировался, но его расстреляли с земли во время посадки с парашютом. Штурман «Су-24» Константин Мурахтин выжил, его эвакуировали. Константина Мурахтина наградили орденом Мужества, Олегу Пешкову присвоили звание Героя России посмертно.
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