Общество

сегодня, 16:02

Михаил Тарасенко продолжает встречи с педагогическими коллективами Липецкой области

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Михаил Тарасенко продолжает встречи с педагогическими коллективами Липецкой области

Депутат Госдумы обсудил с директорами школ и детских садов актуальные для педагогического сообщества задачи.

Система оплаты труда и статус педагога в современном обществе - эти темы стали главными на встрече депутата Госдумы Михаил Тарасенко с руководителями учреждений образования в Липецке. Сейчас доходы учителей в значительной степени зависят от стимулирующих доплат. Оклад составляет не более 30% от общего размера зарплат, что сами учителя считают несправедливым.

Михаил Тарасенко рассказал, что в Правительстве РФ уже поддержали предложения по изменению системы оплаты труда, таким образом, чтобы окладная часть составила не менее 70% дохода бюджетников.

«Необходимо при этом сохранить возможность стимулировать работников бюджетной сферы за выслугу лет, успехи в работе, квалификацию. Это очень важно», - добавил депутат Государственной Думы.

Следующая встреча с педагогами – в селе Хлевное. В местном лицее учатся 890 детей. Помимо базовой программы, для них организованы занятия на специализированной площадке «Точка роста». Это специализированный центр цифрового и гуманитарного образования, который дает ученикам возможность научиться взаимодействовать с современными технологиями.

В этом году для двух десятков будущих первоклассников лицея подготовили приятный сюрприз.  Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие» - социальный партнер ПАО НЛМК, привез для детей подарки – портфели с учебными принадлежностями.

«Было приятно видеть счастливые лица детей, которые получили столько позитивных впечатлений при первом знакомстве со школой, - рассказал Михаил Тарасенко. – Ребята, их родители и я лично благодарны фонду «Милосердие» за то, что на первое место в своей работе ставят детей и социальную поддержку семей».

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