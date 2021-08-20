Михаил Тарасенко продолжает встречи с педагогическими коллективами Липецкой области

Депутат Госдумы обсудил с директорами школ и детских садов актуальные для педагогического сообщества задачи.

Система оплаты труда и статус педагога в современном обществе - эти темы стали главными на встрече депутата Госдумы Михаил Тарасенко с руководителями учреждений образования в Липецке. Сейчас доходы учителей в значительной степени зависят от стимулирующих доплат. Оклад составляет не более 30% от общего размера зарплат, что сами учителя считают несправедливым.



Михаил Тарасенко рассказал, что в Правительстве РФ уже поддержали предложения по изменению системы оплаты труда, таким образом, чтобы окладная часть составила не менее 70% дохода бюджетников.



«Необходимо при этом сохранить возможность стимулировать работников бюджетной сферы за выслугу лет, успехи в работе, квалификацию. Это очень важно», - добавил депутат Государственной Думы.



Следующая встреча с педагогами – в селе Хлевное. В местном лицее учатся 890 детей. Помимо базовой программы, для них организованы занятия на специализированной площадке «Точка роста». Это специализированный центр цифрового и гуманитарного образования, который дает ученикам возможность научиться взаимодействовать с современными технологиями.



В этом году для двух десятков будущих первоклассников лицея подготовили приятный сюрприз. Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие» - социальный партнер ПАО НЛМК, привез для детей подарки – портфели с учебными принадлежностями.



«Было приятно видеть счастливые лица детей, которые получили столько позитивных впечатлений при первом знакомстве со школой, - рассказал Михаил Тарасенко. – Ребята, их родители и я лично благодарны фонду «Милосердие» за то, что на первое место в своей работе ставят детей и социальную поддержку семей».



