Общество
сегодня, 14:24
Две компании получат почти 2,5 млрд рублей за ремонт липецких дорог
Определены подрядчики, которые обновят проезжие части в регионе в 2022 году.
«Дорожное агентство Липецкой области» определило победителей тендеров на ремонт дорог региона в 2022 году. Среди подрядчиков разыграли солидные контракты на три очереди ремонта. Их начальная максимальная стоимость составила около 3 млрд рублей. В ходе аукционов участники торгов значительно сбросили цены. В итоге три контракта взяли два подрядчика.
ОГУП «Липецкдоравтоцентр» должно будет выполнить дорожные ремонты первой и третей очередей. Компания обновит участки дорог:
- Доброе — Чаплыгин
- Доброе — Мичуринск
- Кривец - Преображеновка
- Каменная Лубна — Докторово
- Лебедянь — Яблонево
- Лев Толстой — Гагарино
- Лев Толстой — Данков
- Чаплыгин — Троекурово
- Чаплыгин — Лев Толстой
- Захаровка — Большая Ивановка
- Елец — Воронец
- Южный подъезд к Ельцу
- Скорняково- Докторово
- Сергиевское — Лебедянь
- Становое — Лебедянь
- Малинино — Елецкая Лозовка
- Хлевное — Тербуны
- Тербуны — Покровское.
За ремонт этих участок подрядчик получит более 1,7 млрд рублей.
Тамбовская компания «Аркс7» победила в торгах на ремонт дорог второй очереди. Организация за 852 594 850 рублей обновит полотно на участках:
- Липецк-Усмань
- Двуречки-Грязи
- Верхний Телелюй-граница Усманского района
- Добринка-Верхняя Матренка
- Среднее-Добринка
- Вербилово-Боринское
- Тележенка-Сухая Лубна
- Усмань-Воробьевка
- Урусово-Рязанка.
Все дорожные ремонты планируют завершить к началу ноября 2022 года.
ОГУП «Липецкдоравтоцентр» должно будет выполнить дорожные ремонты первой и третей очередей. Компания обновит участки дорог:
- Доброе — Чаплыгин
- Доброе — Мичуринск
- Кривец - Преображеновка
- Каменная Лубна — Докторово
- Лебедянь — Яблонево
- Лев Толстой — Гагарино
- Лев Толстой — Данков
- Чаплыгин — Троекурово
- Чаплыгин — Лев Толстой
- Захаровка — Большая Ивановка
- Елец — Воронец
- Южный подъезд к Ельцу
- Скорняково- Докторово
- Сергиевское — Лебедянь
- Становое — Лебедянь
- Малинино — Елецкая Лозовка
- Хлевное — Тербуны
- Тербуны — Покровское.
За ремонт этих участок подрядчик получит более 1,7 млрд рублей.
Тамбовская компания «Аркс7» победила в торгах на ремонт дорог второй очереди. Организация за 852 594 850 рублей обновит полотно на участках:
- Липецк-Усмань
- Двуречки-Грязи
- Верхний Телелюй-граница Усманского района
- Добринка-Верхняя Матренка
- Среднее-Добринка
- Вербилово-Боринское
- Тележенка-Сухая Лубна
- Усмань-Воробьевка
- Урусово-Рязанка.
Все дорожные ремонты планируют завершить к началу ноября 2022 года.
Эх
Женя
Нардеп
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