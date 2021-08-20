Две компании получат почти 2,5 млрд рублей за ремонт липецких дорог

Определены подрядчики, которые обновят проезжие части в регионе в 2022 году.

«Дорожное агентство Липецкой области» определило победителей тендеров на ремонт дорог региона в 2022 году. Среди подрядчиков разыграли солидные контракты на три очереди ремонта. Их начальная максимальная стоимость составила около 3 млрд рублей. В ходе аукционов участники торгов значительно сбросили цены. В итоге три контракта взяли два подрядчика.



ОГУП «Липецкдоравтоцентр» должно будет выполнить дорожные ремонты первой и третей очередей. Компания обновит участки дорог:

- Доброе — Чаплыгин

- Доброе — Мичуринск

- Кривец - Преображеновка

- Каменная Лубна — Докторово

- Лебедянь — Яблонево

- Лев Толстой — Гагарино

- Лев Толстой — Данков

- Чаплыгин — Троекурово

- Чаплыгин — Лев Толстой

- Захаровка — Большая Ивановка

- Елец — Воронец

- Южный подъезд к Ельцу

- Скорняково- Докторово

- Сергиевское — Лебедянь

- Становое — Лебедянь

- Малинино — Елецкая Лозовка

- Хлевное — Тербуны

- Тербуны — Покровское.



За ремонт этих участок подрядчик получит более 1,7 млрд рублей.



Тамбовская компания «Аркс7» победила в торгах на ремонт дорог второй очереди. Организация за 852 594 850 рублей обновит полотно на участках:



- Липецк-Усмань

- Двуречки-Грязи

- Верхний Телелюй-граница Усманского района

- Добринка-Верхняя Матренка

- Среднее-Добринка

- Вербилово-Боринское

- Тележенка-Сухая Лубна

- Усмань-Воробьевка

- Урусово-Рязанка.



Все дорожные ремонты планируют завершить к началу ноября 2022 года.