Общество

сегодня, 14:24

Две компании получат почти 2,5 млрд рублей за ремонт липецких дорог

5 740
#дороги #ремонт #тендер
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Две компании получат почти 2,5 млрд рублей за ремонт липецких дорог

Определены подрядчики, которые обновят проезжие части в регионе в 2022 году.

«Дорожное агентство Липецкой области» определило победителей тендеров на ремонт дорог региона в 2022 году. Среди подрядчиков разыграли солидные контракты на три очереди ремонта. Их начальная максимальная стоимость составила около 3 млрд рублей. В ходе аукционов участники торгов значительно сбросили цены. В итоге три контракта взяли два подрядчика.

ОГУП «Липецкдоравтоцентр» должно будет выполнить дорожные ремонты первой и третей очередей. Компания обновит участки дорог:
- Доброе — Чаплыгин
- Доброе — Мичуринск
- Кривец - Преображеновка
- Каменная Лубна — Докторово
- Лебедянь — Яблонево
- Лев Толстой — Гагарино
- Лев Толстой — Данков
- Чаплыгин — Троекурово
- Чаплыгин — Лев Толстой
- Захаровка — Большая Ивановка
- Елец — Воронец
- Южный подъезд к Ельцу
- Скорняково- Докторово
- Сергиевское — Лебедянь
- Становое — Лебедянь
- Малинино — Елецкая Лозовка
- Хлевное — Тербуны
- Тербуны — Покровское.

За ремонт этих участок подрядчик получит более 1,7 млрд рублей.

Тамбовская компания «Аркс7» победила в торгах на ремонт дорог второй очереди. Организация за 852 594 850 рублей обновит полотно на участках:

- Липецк-Усмань
- Двуречки-Грязи
- Верхний Телелюй-граница Усманского района
- Добринка-Верхняя Матренка
- Среднее-Добринка
- Вербилово-Боринское
- Тележенка-Сухая Лубна
- Усмань-Воробьевка
- Урусово-Рязанка.

Все дорожные ремонты планируют завершить к началу ноября 2022 года.
5 740
#дороги #ремонт #тендер
1

Комментарии (6)

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Как гость
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Эх

12 минут назад
Как вы уже.....
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Женя

23 минуты назад
Обновят это как? Веником битум намажут по кромке?
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Нардеп

34 минуты назад
Липецк Усмань ее год назад уже обновляли!))))))))) Что снова ремонт и обновление????
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097

сегодня, 14:46
Липецк Чаплыгин отличная дорога опять делать
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Гость

сегодня, 14:32
Неужели опять прокатит куда смотрят люди
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