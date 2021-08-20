Происшествия

сегодня, 13:03

Двое подростков ограбили 41-летнего мужчину

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#ограбление
Двое подростков ограбили 41-летнего мужчину

Данковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении двух 15-летних подростков, подозреваемых грабеже с применением насилия.

По данным следствия, вечером 15 августа подростки, гуляя по улице Школьной в Лебедяни, увидели пьяного 41-летнего знакомого.

«Договорившись о хищении его имущества, один из подростков подошел к мужчине и ударил его в лицо. Желая поквитаться с обидчиком, мужчина положил свои вещи на землю. Пока один подросток отвлекал его внимание, второй схватил сумки мужчины, и оба с похищенным скрылись. Забрав мобильный телефон и банковскую карту потерпевшего, подростки расплатились ею, купив рыболовные снасти на общую сумму около двух тысяч рублей», - сообщает пресс-служба СКР по региону.

Ограбленный мужчина обратился в правоохранительные органы. Подростков задержали, они выдали похищенные телефон и банковскую карту.  


3 1658
#ограбление

Комментарии (3)

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да

37 минут назад
очень хороший приказ был у т Сталина , на счет детей , ставшим на тернистый путь!.
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Anton

46 минут назад
Ну это (увлечение рыбалкой) заслуживает хотя бы какого то снисхождения
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Ага

сегодня, 13:12
Малолетние олени
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