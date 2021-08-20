сегодня, 13:03
Двое подростков ограбили 41-летнего мужчину
Данковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении двух 15-летних подростков, подозреваемых грабеже с применением насилия.
«Договорившись о хищении его имущества, один из подростков подошел к мужчине и ударил его в лицо. Желая поквитаться с обидчиком, мужчина положил свои вещи на землю. Пока один подросток отвлекал его внимание, второй схватил сумки мужчины, и оба с похищенным скрылись. Забрав мобильный телефон и банковскую карту потерпевшего, подростки расплатились ею, купив рыболовные снасти на общую сумму около двух тысяч рублей», - сообщает пресс-служба СКР по региону.
Ограбленный мужчина обратился в правоохранительные органы. Подростков задержали, они выдали похищенные телефон и банковскую карту.
да
Anton
Ага