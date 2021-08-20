Общество
17 минут назад
Липчане смогут проверить свои знания об экономике
Всероссийский диктант снова напишут онлайн.
Общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический диктант» состоится 12 октября 2021 года онлайн. Свои знания можно будет проверить на сайте акции в режиме реального времени. Диктант пройдет во всех регионах России и за рубежом в пятый раз.
Как и в 2020 году, из-за пандемии диктант пройдет лишь в онлайн-режиме. В прошлом году акция прошла только в формате онлайн 7 и 8 октября во всех 85 регионах России, а также в шести странах. Свою экономическую грамотность проверили 183 215 человек, что на 67 % больше, чем в 2019 году. Также расширилась и география диктанта: помимо жителей Беларуси, Таджикистана, Молдавии и Монголии, которые уже не первый год участвуют в акции, в 2020 году диктант впервые написали в Армении.
Как сообщают организаторы, каждый участник акции получит возможность оценить и повысить уровень своих знаний в области экономики. Диктант состоит из вопросов с вариантами ответов. В диктанте можно встретить совершенно разные задания по экономике. Например, надо выбрать самую надежную ценную бумагу среди векселей и акций частных и государственных организаций. Или, к примеру, в 2018 году школьников спрашивали к какому виду экономических преступлений относится деятельность «Шефа» из гайдаевской «Бриллиантовой руки».
На написание диктанта отводится 25 минут. Свой результат можно будет узнать 13 октября.
Как и в 2020 году, из-за пандемии диктант пройдет лишь в онлайн-режиме. В прошлом году акция прошла только в формате онлайн 7 и 8 октября во всех 85 регионах России, а также в шести странах. Свою экономическую грамотность проверили 183 215 человек, что на 67 % больше, чем в 2019 году. Также расширилась и география диктанта: помимо жителей Беларуси, Таджикистана, Молдавии и Монголии, которые уже не первый год участвуют в акции, в 2020 году диктант впервые написали в Армении.
Как сообщают организаторы, каждый участник акции получит возможность оценить и повысить уровень своих знаний в области экономики. Диктант состоит из вопросов с вариантами ответов. В диктанте можно встретить совершенно разные задания по экономике. Например, надо выбрать самую надежную ценную бумагу среди векселей и акций частных и государственных организаций. Или, к примеру, в 2018 году школьников спрашивали к какому виду экономических преступлений относится деятельность «Шефа» из гайдаевской «Бриллиантовой руки».
На написание диктанта отводится 25 минут. Свой результат можно будет узнать 13 октября.
вова