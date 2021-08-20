Коронавирус
сегодня, 11:26
За сутки в Липецкой области выявили 226 случаев COVID-19, один человек умер
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Для сравнения: 20 августа 2020 года было выявлено 16 случаев инфицирования коронавирусом.
За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 226 новых случаев коронавирусной инфекции, один человек умер, 239 человек вылечились.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 44 491 случай COVID-19, выздоровел 38 161 человек, умерли 1 303 человека.
В России за сутки выявлены 20 992 случая COVID-19, выздоровел 20 351 человек, умерли — 785 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 6 705 523 случая COVID-19, выздоровели 5 983 405 человек, умерли — 174 485 человек.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 44 491 случай COVID-19, выздоровел 38 161 человек, умерли 1 303 человека.
В России за сутки выявлены 20 992 случая COVID-19, выздоровел 20 351 человек, умерли — 785 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 6 705 523 случая COVID-19, выздоровели 5 983 405 человек, умерли — 174 485 человек.
10 675
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