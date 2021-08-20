Коронавирус

сегодня, 11:26

За сутки в Липецкой области выявили 226 случаев COVID-19, один человек умер

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#коронавирус
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За сутки в Липецкой области выявили 226 случаев COVID-19, один человек умер

Для сравнения: 20 августа 2020 года было выявлено 16 случаев инфицирования коронавирусом.

За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 226 новых случаев коронавирусной инфекции, один человек умер, 239 человек вылечились.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 44 491 случай COVID-19, выздоровел 38 161 человек, умерли 1 303 человека.

В России за сутки выявлены 20 992 случая COVID-19, выздоровел 20 351 человек, умерли — 785 человек.

С начала эпидемии в стране выявили 6 705 523 случая COVID-19, выздоровели 5 983 405 человек, умерли — 174 485 человек.
10 675
#коронавирус
2

Комментарии (10)

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Вообще то

4 минуты назад
о состоянии нашей медицины говорит его доля в бюджете государства....и что при этом хотите?....
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сегодня

31 минуту назад
от ковида лечат не медики, а политики
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Наталья

38 минут назад
Браво!!! А в основном прекрасная маркиза,все хорошо, все хорошо!!!
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Ну наконец-то

44 минуты назад
А мы все заждались, ну когда ж к выборам готовиться будем, ну когда ж циферки уменьшать будем? Все дождались, молодцы, а мы и не сомневались
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.

47 минут назад
Сколько можно лгать, а при чем здесь медики? Хотя они, конечно, тоже хороши. Вы то сами часто прете против начальства?
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Заболевших

48 минут назад
во Франции и Англии почти одинаково с Россией ,но там смертность значительно ниже ,чем в России !Благодаря мудрому руководству страны ,медицина России во всей красе !
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Добрый Санитар

55 минут назад
Алкан с ЛТЗ, завтра будет 13.
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Обычный человек

57 минут назад
Алкан с ЛТЗ, да нет...пришла бумага сверху, что пора готовиться к выборам...лучше любых вакцин действует..)
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Сколько можно лгать

сегодня, 11:44
Статистику считаю пишут осознанно завышенную ради премий и надбавок и по указке сверху. Буквально недавно 9 человек в день приписывали в умерших, теперь ближе к выборам явно по указке сами знаете кого стал 1 человек в день. Медики упали в моих глазах ниже плинтуса
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Алкан с ЛТЗ

сегодня, 11:40
Всего один умер??? Лечить научились или напутали с показателями?
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