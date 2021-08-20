Общество

сегодня, 11:10

В Ельце будут ловить пьяных водителей

6 516
#пьяная езда
В Ельце будут ловить пьяных водителей

Рейды будут проходить с пятницы по воскресенье.

Как сообщает администрация Ельца, 20 по 22 августа в городе будут проходить рейды для предупреждения и пресечения нарушений правил дорожного движения, связанных с управлением транспортными средствами водителями в состоянии опьянения или лишёнными права управления.

ОГИБДД ОМВД России по Ельцу просит сообщать о пьяных водителях по телефонам дежурной части ОМВД России по г. Ельцу: 02, 6-00-94, 6-01-84.

За управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф в 30 000 рублей и лишение права управления автомобилем на срок от 1,5 до 2 лет. Кроме того, законом установлено, что возврат водительских удостоверений всем водителям, лишенным права управления, будет возможен только после повторной сдачи экзамена.

Если лишенный прав за нетрезвую езду водитель снова сядет пьяным за руль, то ему грозят солидные штрафы и уголовная ответственность. За подобное нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа до 300 000 рублей, либо обязательных работ на срок до 400 часов, либо принудительных работ на срок до 2 лет, либо лишения свободы на срок до 2 лет.
6 516
#пьяная езда

Комментарии (6)

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вова

16 минут назад
Молодцы предупреждают! Значит с 20 по 22 за рулём бухать не будем!
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Какова статистика

18 минут назад
Разводных в этом списке
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Бук

24 минуты назад
На выходные останемся в липецке
ответить

Алоизий

42 минуты назад
А до этого, значит, их не ловили... :)
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Митрофан

47 минут назад
А в Липецке когда?
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Предупреждён

сегодня, 11:31
Значит вооружен!
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