Усманцам продавали контрафактные носки

Потребителям предлагали товары с известным лейблом, но они оказались подделкой.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел заявление отдела Министерства внутренних дел РФ по Усманскому району в отношении местной предпринимательницы. Женщину уличили в торговле контрафактом.



Нарушение было зафиксировано 5 февраля в магазине в селе Октябрьское Усманского района. На прилавках торговой точки потребителям предлагали купить носки с лейблом «Adidas». Проверяющий заметил признаки контрафактного товара. Носки изъяли и отправили на экспертизу. Исследование показало, что вся продукция не соответствует оригинальным товарам. В отношении владелицы торговой точки возбудили административное дело по ч.2 ст.14.10 КоАП РФ «Производство в целях сбыта либо реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров».



Арбитражный суд уставил вину предпринимательницы. Так как женщину впервые привлекали к административной ответственности за такое нарушение, то ей вынесли предупреждение. Но всю выявленную контрафактную продукцию отправили на уничтожение.