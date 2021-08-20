Общество

12 минут назад

Усманцам продавали контрафактные носки

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#контрафакт #торговля
Усманцам продавали контрафактные носки

Потребителям предлагали товары с известным лейблом, но они оказались подделкой.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел заявление отдела Министерства внутренних дел РФ по Усманскому району в отношении местной предпринимательницы. Женщину уличили в торговле контрафактом.

Нарушение было зафиксировано 5 февраля в магазине в селе Октябрьское Усманского района. На прилавках торговой точки потребителям предлагали купить носки с лейблом «Adidas». Проверяющий заметил признаки контрафактного товара. Носки изъяли и отправили на экспертизу. Исследование показало, что вся продукция не соответствует оригинальным товарам. В отношении владелицы торговой точки возбудили административное дело по ч.2 ст.14.10 КоАП РФ «Производство в целях сбыта либо реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров».

Арбитражный суд уставил вину предпринимательницы. Так как женщину впервые привлекали к административной ответственности за такое нарушение, то ей вынесли предупреждение. Но всю выявленную контрафактную продукцию отправили на уничтожение.
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#контрафакт #торговля

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