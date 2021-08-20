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23 минуты назад

Илон Маск анонсировал появление в 2022 году робота-гуманоида

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Компания Tesla Inc уже в 2022 году намерена представить прототип робота-гуманоида Tesla Bot. Об этом, как передает специализированный портал Teslarati, основатель компании Илон Маск заявил на презентации в Пало-Альто, проходившей в рамках мероприятия, посвященного искусственному интеллекту, сообщает ria.ru

Маск рассказал, что ростом робот будет 172 сантиметра, а его вес составит 57 килограммов. Вместо лица у него будет экран с полезной информацией, а руки и ноги будут управляться с помощью 40 сервоприводов.

Кроме того, робот сможет использовать некоторые из уже существующих устройств искусственного интеллекта. Например, зрение ему обеспечат камеры для самоуправляющихся машин Tesla.

По словам Маска, робот будет полезен в быту: сможет ходить в магазин, приносить различные предметы и выполнять другие команды.

"Он будет построен людьми для людей", — подчеркнул бизнесмен.

Он добавил, что Tesla Bot будет дружественным к пользователю и поможет избавиться от опасных, монотонных и скучных задач.
На презентации сотрудники компании также представили супербыстрый компьютер Dojo, предназначенный для обучения автопилота автомобилей Tesla.
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