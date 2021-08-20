В России

24 минуты назад

Двое мужчин из ревности раздавили товарища бульдозером

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Особо жестокое убийство расследуют сотрудники СК в Приморском крае. Двое местных жителей поссорились со своим третьим товарищем. Скандал мужчин случился на почве ревности к сожительнице одного из них. Тогда первые двое избили третьего штыковой лопатой, а потом для верности переехали его бульдозером.
 
Пытались закопать тело, но что-то пошло не так и ничего не вышло. И мужчины решили вернуться к тому, с чего вечер начался - к распитию алкоголя.
 
В итоге тело зверски убитого мужчины было обнаружено в лесополосе на следующий день. Оба ревнивца задержаны и заключены под стражу, сообщает "Мой Альметьевск" со ссылкой на РЕН ТВ.
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