В Липецке столкнулись автобус и неотложка

ДТП произошло на площади Мира.

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Сегодня в 7:03 в Липецке на площади Мира столкнулись автобус и машина «Скорой помощи».



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по городу Липецку, в ДТП никто не пострадал, участники оформили аварию с механическими повреждениями транспорта по европротоколу.



Происшествие попало на запись камеры видеонаблюдения.