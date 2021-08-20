Происшествия

40 минут назад

В Липецке столкнулись автобус и неотложка

2 1246
#ДТП
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ДТП произошло на площади Мира.

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Сегодня в 7:03 в Липецке на площади Мира столкнулись автобус и машина «Скорой помощи».

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по городу Липецку, в ДТП никто не пострадал, участники оформили аварию с механическими повреждениями транспорта по европротоколу.

Происшествие попало на запись камеры видеонаблюдения.
2 1246
#ДТП
3

Комментарии (2)

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Мнение

19 минут назад
ну чуток притерлись! ничего страшного не произошло
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И тут

24 минуты назад
виноваты пешеходы ?А автобыдло не причем !
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