Происшествия

сегодня, 10:07

71-летняя женщина упала в автобусе и получила травмы

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#авария #ДТП
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71-летняя женщина упала в автобусе и получила травмы

За сутки на дорогах области пострадали три человека. 

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 19 августа в Липецке на улице Терешковой 54-летний водитель автобуса допустил падение 71-летней пассажирки. Женщину доставили в ЛОКБ.

В Липецке на пешеходном переходе через улицу Космонавтов18-летний водитель автомобиля «Киа»  наехал 4-летнего мальчика, который передвигался на самокате. Ребенку оказали помощь в областной детской больнице.

В Грязях на улице Кирова автомобиль «Лада-219410» столкнулся с  мопедом. 49-летний водитель мопеда госпитализирован. 

19 августа на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили     2811 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 10 водителей,  за неиспользование ремней безопасности – 96.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано  2342 случая превышения скорости.

Также зафиксирован  22 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших.
9 925
#авария #ДТП
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Комментарии (9)

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Елена

5 минут назад
А поручни в автобусах для чего. Нужно держаться, а не одним местом щелкать.
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Викторм

7 минут назад
Ну или как они называются? Белые такие, Новые.
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Викторм

8 минут назад
бросай бухать, Уже есть.
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бросай бухать

17 минут назад
Викторм, .. на 322 маршруте нет Волгабасов) только Мерседесы, Скании и Нефазы
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Helga

19 минут назад
Не оправдываю водителя ., но ребенка по переходу родители должны были перевести за руку , а не позволять ему ехать на самокате
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вова

37 минут назад
В капиталистической америке бабка с перевозчика сорвала бы таких денег, что ей на 3 жизни хватило. А в этой капиталистической стране может получить только пинком под зад. Может у нас капитализм разный?
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Михаил

38 минут назад
Сколько они людей покалечили?
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Викторм

38 минут назад
Кстати, ни на одном Волгобасе 3.. никогда не работают кондиционеры. Экономят они...
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Викторм

39 минут назад
Водители автобусов гоняют как 18-летние водители "Киа". Резкие разгоны, резкие торможения.. Сегодня один 322 на Волгобасе в 10.05 примерно, на мосту на скорости маневрировал... Понаберут...
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