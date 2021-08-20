Происшествия
сегодня, 10:07
71-летняя женщина упала в автобусе и получила травмы
За сутки на дорогах области пострадали три человека.
Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 19 августа в Липецке на улице Терешковой 54-летний водитель автобуса допустил падение 71-летней пассажирки. Женщину доставили в ЛОКБ.
В Липецке на пешеходном переходе через улицу Космонавтов18-летний водитель автомобиля «Киа» наехал 4-летнего мальчика, который передвигался на самокате. Ребенку оказали помощь в областной детской больнице.
В Грязях на улице Кирова автомобиль «Лада-219410» столкнулся с мопедом. 49-летний водитель мопеда госпитализирован.
19 августа на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2811 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 10 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 96.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 2342 случая превышения скорости.
Также зафиксирован 22 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших.
В Липецке на пешеходном переходе через улицу Космонавтов18-летний водитель автомобиля «Киа» наехал 4-летнего мальчика, который передвигался на самокате. Ребенку оказали помощь в областной детской больнице.
В Грязях на улице Кирова автомобиль «Лада-219410» столкнулся с мопедом. 49-летний водитель мопеда госпитализирован.
19 августа на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2811 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 10 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 96.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 2342 случая превышения скорости.
Также зафиксирован 22 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших.
Елена
Викторм
Викторм
бросай бухать
Helga
вова
Михаил
Викторм
Викторм