Общество

сегодня, 09:57

«ЭкоПром-Липецк«» провел ЭКО пикник на Силикатных озёрах.

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#экопромлипецк
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«ЭкоПром-Липецк«» провел ЭКО пикник на Силикатных озёрах.

Водная гладь, сосновый лес и... кучи мусора – такую картину наблюдают липчане на Силикатных озерах. Пластиковые бутылки, пакеты и одноразовая посуда «украшают» берег водоема.

Для тех, кому не безразлична экологическая ситуация, «ЭкоПром-Липецк» организовал субботник в формате ЭКО пикника. 

Участникам предложили поделиться на команды и очистить от мусора прибрежную территорию. 10 команд, час работы, 170 килограмм мусора.  Трудовые успехи участники субботника отметили пикником и награждением команды-победителя

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Все собранные отходы получат вторую жизнь на заводах по вторичной переработке. Их отсортируют и подготовят к переработке на мусоросортирочной линии «ЭкоПром-Липецк».

«Привлечение внимания населения к экологическим проблемам региона – одна из главных задач компании. С 2018 года мы реализуем программу, направленную на формирование экологических навыков жителей региона. Субботники, плоггинг-забеги, экологические праздники  и уроки – эти мероприятия помогают жителям бережно относиться к окружающему миру и задуматься о том экологическом следе, который оставляет каждый из нас. Мы благодарим за участие и поддержку активистов и отдел по работе с молодёжью администрации города Липецка» - прокомментировала Зиганчина Ольга начальник отдела по связям с общественностью АО «ЭкоПром-Липецк».


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#экопромлипецк
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