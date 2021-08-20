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сегодня, 09:59

Директор предприятия убил подчиненного и сжег его тело

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Под Нижним Тагилом в поселке Леневка нашли сожженное тело мужчины. Приготовились к долгому поиску преступника, но руководитель погибшего - директор предприятия - сразу сознался во всем. Фирма занимается добычей полезных ископаемых, сообщает региональное управление СКР.
 
Директор пояснил, что между ним и его подчиненным был конфликт. Подчиненный работал сторожем. В ходе бурного производственного спора директор нечаянно убил своего подчиненного. А потом, поняв, что случилось, решил вывезти тело в лес, где облил горючим и поджег.
 
Сейчас возбуждено уголовное дело, директору предприятия грозит до 15 лет тюрьмы, сообщает moyalmetevsk.ru

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