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Директор предприятия убил подчиненного и сжег его тело
Под Нижним Тагилом в поселке Леневка нашли сожженное тело мужчины. Приготовились к долгому поиску преступника, но руководитель погибшего - директор предприятия - сразу сознался во всем. Фирма занимается добычей полезных ископаемых, сообщает региональное управление СКР.
Директор пояснил, что между ним и его подчиненным был конфликт. Подчиненный работал сторожем. В ходе бурного производственного спора директор нечаянно убил своего подчиненного. А потом, поняв, что случилось, решил вывезти тело в лес, где облил горючим и поджег.
Сейчас возбуждено уголовное дело, директору предприятия грозит до 15 лет тюрьмы, сообщает moyalmetevsk.ru
Директор пояснил, что между ним и его подчиненным был конфликт. Подчиненный работал сторожем. В ходе бурного производственного спора директор нечаянно убил своего подчиненного. А потом, поняв, что случилось, решил вывезти тело в лес, где облил горючим и поджег.
Сейчас возбуждено уголовное дело, директору предприятия грозит до 15 лет тюрьмы, сообщает moyalmetevsk.ru