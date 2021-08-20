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сегодня, 09:56

Елецкие кружева победили на фестивале моды

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#мода #кружева

Коллекция стала лучшей в промышленной номинации XV фестиваля моды «Плёс на Волге. Льняная палитра».

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В Плёсе Ивановской области прошёл показ конкурсных коллекций дизайнеров из России и ближнего зарубежья. ⁣Фабрика «Елецкие кружева» стала победителем в промышленной номинации, представив коллекцию «Кружевное обаяние», и получила главный приз и талисман «Льняной палитры» – серебряный феникс.

- В этом году фестиваль «Плёс на Волге. Льняная палитра» – одна из ключевых площадок обсуждения и презентации направления эко-моды, - сообщает администрация Ельца. - Ключевым событием фестиваля стал гала-показ дизайнерских коллекций. Среди участников – модельеры Вячеслав Зайцев, Арус Багдасарян, Татьяна Клименко, Ольга Каурцева, Виктория Андреянова.

Первый фестиваль моды «Плёс на Волге. Льняная палитра» состоялся в 2005 году. В 2016 году международный фестиваль получил статус «Национальное событие года». Фестиваль моды проводится ежегодно, собирает участников из регионов России и зарубежных стран, объединяет известных дизайнеров и начинающих модельеров, представителей бизнеса и учебных заведений.

Видео: eletskiekruzheva
1 453
#мода #кружева

Комментарии (1)

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Юрий

23 минуты назад
Среди участников модельер Вячеслав Зайцев? Извините, но этому уважаемому человеку 83 года, у него паркинсон и он с трудом передвигается. Дай бог ему здоровья.
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