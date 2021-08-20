Житель Нижней Матренки из-за ревности едва не забил сожительницу бревном.

И.о.мирового судьи Добринского судебного участка № 2 рассмотрел уголовное дело в отношении жителя села Нижняя Матренка. Мужчину, ранее судимого за кражи, привлекли к ответственности за угрозу убийством.



Как установил суд, преступление было совершено в частном доме 7 ноября 2020 года. Внезапно мужчина и женщина начали ссориться из-за его ревности. В этот момент подсудимый топил печь. Когда его аргументы иссякли, он перешел к угрозам. Тогда мужчина подошел вплотную к сожительнице, которая сидела на кровати в зале, замахнулся деревянным бревном над головой и пригрозил: «Сейчас пришибу тебя тварь этим пеньком, если ты не замолчишь!». Увидев, что сожительница испугалась и закричала, он бросил пенек в сторону и разбил стеклянную банку. Женщина не спустила ситуацию на тормозах и обратилась в полицию.



Как рассказал сам мужчина, убивать сожительницу он не хотел, а хотел ее просто напугать. Подсудимый раскаялся, извинился перед сожительницей, а она его простила.



Суд вынес обвинительный приговор. Мужчину наказали 10 месяцами испытательного срока с аналогичным испытательным.