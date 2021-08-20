Происшествия

сегодня, 09:36

«Сейчас пришибу тебя, тварь, этим пеньком, если ты не замолчишь!»

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#угроза убийством #ревность
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«Сейчас пришибу тебя, тварь, этим пеньком, если ты не замолчишь!»

Житель Нижней Матренки из-за ревности едва не забил сожительницу бревном.

И.о.мирового судьи Добринского судебного участка № 2 рассмотрел уголовное дело в отношении жителя села Нижняя Матренка. Мужчину, ранее судимого за кражи, привлекли к ответственности за угрозу убийством.

Как установил суд, преступление было совершено в частном доме 7 ноября 2020 года. Внезапно мужчина и женщина начали ссориться из-за его ревности. В этот момент подсудимый топил печь. Когда его аргументы иссякли, он перешел к угрозам. Тогда мужчина подошел вплотную к сожительнице, которая сидела на кровати в зале, замахнулся деревянным бревном над головой и пригрозил: «Сейчас пришибу тебя тварь этим пеньком, если ты не замолчишь!». Увидев, что сожительница испугалась и закричала, он бросил пенек в сторону и разбил стеклянную банку. Женщина не спустила ситуацию на тормозах и обратилась в полицию.

Как рассказал сам мужчина, убивать сожительницу он не хотел, а хотел ее просто напугать. Подсудимый раскаялся, извинился перед сожительницей, а она его простила.

Суд вынес обвинительный приговор. Мужчину наказали 10 месяцами испытательного срока с аналогичным испытательным.
8 2347
#угроза убийством #ревность
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Комментарии (8)

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Нонка

сегодня, 10:11
Да ведь она уже ж сидела на кровати Какие пеньки то -а?Село оно и в Африке -село! Иди работал истопник!
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Васек

сегодня, 10:02
Мне моя обещала голову отсечь если я в гараже буду выпивоны с друзьями устраивать. Это значит я могу на нее заявление написать, и посадить? Во кино! Это семья бывает, и ругань ,и угрозы, и цветы какого туда суд лезет? Дурдом!
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Animal planet.

сегодня, 10:01
Нормальная баба не будет с судимым связываться.
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новый вид наказания

сегодня, 09:53
испытательный срок!!!
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вова

сегодня, 09:50
Баба -дура сама спровоцировала ситуацию и сама же после его простила. Логика существует в отношениях или нет?
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Хаха ахаха хахахаха,))))

сегодня, 09:48
Чем,чем наказали?
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.

сегодня, 09:44
Женщина не спустила))))
ответить

.

сегодня, 09:44
Мне мать так всю жизнь угрожает
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