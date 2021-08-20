В мире

42 минуты назад

Испанский порт отказался принять российские военные корабли

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El Pais: Российские корабли «Вице-адмирал Кулаков» и «Алтай» не впустили в испанский порт

Министерство иностранных дел Испании не ответило на просьбу России о заходе двух военных кораблей — большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и спасательного буксирного судна «Алтай» — в Сеуту. Об этом сообщает газета El Pais.

Мадрид затребовал информацию о маршруте и цели плавания российских кораблей. Отмечается, что суда России останавливались регулярно в Сеуте в последние десятилетия. Недовольство этим высказывала Великобритания, поскольку порт расположен недалеко от ее военно-морской базы в Гибралтаре, сообщает 

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