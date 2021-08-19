Происшествия
27 минут назад
В районе Дачного горит бесхозная постройка
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Огонь охватил площадь в 100 квадратных метров.
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Сегодня вечером в районе Дачного вспыхнул пожар. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, горит бесхозное строение. Пожар охватил площадь в 100 квадратных метров.
На тушении работают два отделения МЧС, одно отделение Лесопожарного центра и одно отделение частной пожарной охраны.
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На тушении работают два отделения МЧС, одно отделение Лесопожарного центра и одно отделение частной пожарной охраны.
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