В районе Дачного горит бесхозная постройка

Огонь охватил площадь в 100 квадратных метров.

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Сегодня вечером в районе Дачного вспыхнул пожар. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, горит бесхозное строение. Пожар охватил площадь в 100 квадратных метров.На тушении работают два отделения МЧС, одно отделение Лесопожарного центра и одно отделение частной пожарной охраны.