Происшествия

20 минут назад

На улице Космонавтов сбили 4-летнего ребёнка

571
#ДТП
На улице Космонавтов сбили 4-летнего ребёнка

Малыш получил ушибы.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Липецкой области, сегодня около 16:30 в Липецке на второстепенной дороге на улице Космонавтов 18-летний водитель автомобиля «Киа» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил переходившего дорогу вместе с мамой 4-летнего мальчика, который передвигался на самокате.

Малыш получил ушибы и после оказания помощи был отпущен домой.
571
#ДТП

Комментарии (1)

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Sen1987

5 минут назад
Одним словом МАМАША. скорейшего восстановления малышу.
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