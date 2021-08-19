На улице Космонавтов сбили 4-летнего ребёнка

Малыш получил ушибы.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Липецкой области, сегодня около 16:30 в Липецке на второстепенной дороге на улице Космонавтов 18-летний водитель автомобиля «Киа» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил переходившего дорогу вместе с мамой 4-летнего мальчика, который передвигался на самокате.



Малыш получил ушибы и после оказания помощи был отпущен домой.