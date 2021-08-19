Спорт

27 минут назад

«Металлург» предлагает Роспотребнадзору пускать на стадион болельщиков с QR-кодом о прививке

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#Футбол #«Металлург» #Роспотребнадзор #прививки
«Металлург» предлагает Роспотребнадзору пускать на стадион болельщиков с QR-кодом о прививке

Теперь мяч на стороне санитарного ведомства.

Не утихают страсти вокруг запрета на проведение в Липецке игр футбольного «Металлурга» с участием зрителей/ С новой инициативой вернуть зрителей на трибуны выступил сегодня футбольный клуб.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе «Металлурга», генеральный директор Александр Зюзин сегодня написал письмо в адрес руководства Роспотребнадзора по Липецкой области с предложением разрешить проход на игры болельщикам, у которых есть QR-код о сделанной ранее прививке от коронавируса. 

- Клуб готов обсуждать условия, - заявили в пресс-службе, - Возможно, это будут ограничения по количеству болельщиков или что-то ещё. В письме отдельно подчёркнуто, что матчи проходят на свежем воздухе и при соблюдении мер предосторожности – например, социальной дистанции, могут быть безопасными.
 
Напомним, что решения об ограничениях принимают в региональных отделениях Роспотребнадзора. Решают в каждом регионе по-разному: например, в Ростове играют в футбол при пустых трибунах, а в Воронеже недавно разрешили проход на матчи 50 процентам зрителей от вместимости стадиона. 

Напомним, что ближайший домашний матч ждёт «Металлург» в субботу, 21 августа с дублем «Краснодара», а затем 5 сентября с красноярским «Енисеем». 

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#Футбол #«Металлург» #Роспотребнадзор #прививки

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