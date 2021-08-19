Липецкая вечЁрка: выпавшая из окна девочка, 382 заболевших после прививки и дорогу к дому выставили на продажу

Сегодня, 19 августа, стало известно, что из окна второго этажа на улице Осканова выпала годовалая девочка, региональный Роспотребнадзор рассказал о том, сколько человек заболели COVID-19 после прививки, а жители села Елецкое Липецкого района боятся, что останутся без дороги, по которой они подъезжают к своим домам. Ее выставили на продажу.





Подобные случаи, к сожалению, в городе происходят довольно часто. По данным управления по делам ГО и ЧС Липецка, с мая из окно выпали уже пятеро детей. Возраст пострадавших от года до семи лет. В июле на улице Ангарской погиб упавший с пятого этажа трёхлетний малыш, остальные дети получили серьёзные травмы. Чаще всего происшествия случаются из-за того, что дети опираются на москитную сетку.



Санитарные врачи подсчитали, сколько жителей Липецкой области



Для справки: за последние сутки



Жители села Елецкое Липецкого района опасаются, что



Жители же, похоже, не очень доверяют чиновникам и требуют сначала построить новую дорогу, а потом уже продавать старую А выкупать землю они не готовы: вдруг на аукционе цена вырастет? Поэтому и написали жалобу в прокуратуру.



— А что, хороший бизнес у администрации. Сначала даем разрешение на застройку (по правилам к участку с капитальным строением должен быть подъезд шириной не менее 3,5 метра) А потом лишаем владельцев возможности проезда и предлагаем им выкупить себе дорогу. Молодцы! — написал Неравнодушный.



— Выкупайте, пять домовладений по 100 000 рублей и участок ваш. А вот если участок уйдёт и дорогу вам сделают с другой стороны, вы в 100 000 не уложитесь, перенося заборы и ворота. А кто-то и физически не сможет этого сделать. Как всегда повторяется одно и тоже — Кроилово ведёт к попадалову, — написал другой комментатор.



И важная информация на завтра. Несмотря на то, что календарное лето уже заканчивается, жара не отступает. На 20 августа синоптики прогнозируют до +35 градусов. Спасатели называют это Накануне вечером из окна второго этажа дома на улице Осканова выпала маленькая девочка . Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.Подобные случаи, к сожалению, в городе происходят довольно часто. По данным управления по делам ГО и ЧС Липецка, с мая из окно выпали уже пятеро детей. Возраст пострадавших от года до семи лет. В июле на улице Ангарской погиб упавший с пятого этажа трёхлетний малыш, остальные дети получили серьёзные травмы. Чаще всего происшествия случаются из-за того, что дети опираются на москитную сетку.Санитарные врачи подсчитали, сколько жителей Липецкой области заболели COVID-19 после прививки . 181 человек из тех, кто получил первую аппликацию вакцины от коронавируса, и 201, привившихся двукратно. При этом серьезных поствакцинальных осложнений врачи не зарегистрировали.Для справки: за последние сутки подтверждены 233 теста на коронавирус, 8 человек умерли от COVID-19 . Среди заболевших, по-прежнему, большинство - жители Липецка Жители села Елецкое Липецкого района опасаются, что окажутся отрезанными от цивилизации . Дело в том, что местная администрация решила продать участок, по которому проходит единственная дорога, ведущая к пяти домам. Чиновники уверяют, на этой земле дороги никогда не было, жители самовольно ее отсыпали. И обещают сделать им другой подъезд. Как вариант предлагают выкупить спорную землю. Стартовая цена участка — 450 тысяч рублей.Жители же, похоже, не очень доверяют чиновникам и требуют сначала построить новую дорогу, а потом уже продавать старую А выкупать землю они не готовы: вдруг на аукционе цена вырастет? Поэтому и написали жалобу в прокуратуру.— А что, хороший бизнес у администрации. Сначала даем разрешение на застройку (по правилам к участку с капитальным строением должен быть подъезд шириной не менее 3,5 метра) А потом лишаем владельцев возможности проезда и предлагаем им выкупить себе дорогу. Молодцы! — написал Неравнодушный.— Выкупайте, пять домовладений по 100 000 рублей и участок ваш. А вот если участок уйдёт и дорогу вам сделают с другой стороны, вы в 100 000 не уложитесь, перенося заборы и ворота. А кто-то и физически не сможет этого сделать. Как всегда повторяется одно и тоже — Кроилово ведёт к попадалову, — написал другой комментатор.И важная информация на завтра. Несмотря на то, что календарное лето уже заканчивается, жара не отступает. На 20 августа синоптики прогнозируют до +35 градусов. Спасатели называют это опасным метеорологическим явлением — сильной жарой.