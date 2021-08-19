Здоровье

сегодня, 16:52

Липчане пожаловались на очередь к врачу

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#очередь #медицина
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В медучреждении оперативно принимают меры и говорят о высокой нагрузке на врачей.

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В редакцию GOROD48 сегодня прислали видео очереди на приём к врачу общей практики Липецкой городской поликлиники № 7. Причём ролик был записан около 15:00 — спустя два часа после окончания приёма врача, и в это время в очереди к нему стояли ещё около 14 человек.

Как рассказал GOROD48 главный врач Липецкой городской поликлиники № 7 Игорь Волкорезов, проблема в большой нагрузке на врачей и в непунктуальности самих пациентов.

- Я бы посоветовал пациентам перестать снимать очереди на видео, а приходить в своё назначенное время, - отметил Игорь Волкорезов. - Порой талончик у пациентов на 13:00, а они дежурят у кабинета с 8 утра. А нагрузка на врачей сейчас такая же, как в зимнее время — за смену терапевт принимает по 50-60 человек. При этом если тогда в период пиковой нагрузки оказание плановой медицинской помощи было приостановлено, то теперь мы принимаем и плановых пациентов.

Из Липецкой городской поликлиники № 7 в редакцию прислали ответное видео — на нём пациентов в коридорах уже заметно меньше.

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- Конечно, главный врач забрал себе половину пациентов! - Прокомментировала это видео автор первого ролика Надежда Сергеева.

Главный врач Липецкой городской поликлиники № 7 Игорь Волкорезов не стал отрицать, что помогает коллеге.

- Чтобы разгрузить очередь, я веду приём и не своих пациентов, мы вообще сейчас работаем бригадами, - отметил Игорь Волкорезов. - А по выездам на дом по ковиду наши врачи вообще, порой, ездят до 11 часов вечера!
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#очередь #медицина
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Комментарии (11)

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Житель

39 минут назад
Ах,ах несчастненький Волкорезов, разогнал последних врачей, платил три копейки - экономил. А теперь все дураки, один он спасатель мира!
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Ольга

42 минуты назад
Да не ужели, а есть такое дают талон к врачу приходишь ко времени, а приема нет. В регистратуре говорят если есть больничный идите к держурному, а если терпимо терпите, до сих пор невозможно узнать анализы и найти причину. Ведь люди не просто так приходят к врачу, а получить лечение. А ещё сами врачи хомят.
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Вера

49 минут назад
Что там в США?
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Виктор 2-28-14

52 минуты назад
В такую духоту больной должен столько ждать?Как там этому главврачу мандат не дали?Давно пора....
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Да везде так везде

сегодня, 17:24
Это отношение в общем к людям. Смешат люди которые верят в чудо вакцины за бесплатно. Смотрите 1й канал, ловите 5g и славьте Вову за такую медицину
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Путин

сегодня, 17:20
готов развозить афганцев на самолетах в другие страны ,на это деньги и самолеты есть ! Но зачем это России нужно ?
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Вася

сегодня, 17:19
Железная логика . Пациенты пришли пораньше , поэтому доктор не успел их принять .
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Своим

сегодня, 17:16
* терпением мы заслужили вот такую медицину.
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Гость

сегодня, 17:05
Ну да мы пациенты во всем виноваты, развалили медицину вот такие главные врачи по всему липецку и сидят молчат на своих тепленьких местечках
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Ссёлки

сегодня, 17:05
А у нас нет очередей,т.к и нет врачей.Кому нужна квартира,заселяйтесь.
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