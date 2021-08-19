Липчане пожаловались на очередь к врачу

В медучреждении оперативно принимают меры и говорят о высокой нагрузке на врачей.





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В редакцию GOROD48 сегодня прислали видео очереди на приём к врачу общей практики Липецкой городской поликлиники № 7. Причём ролик был записан около 15:00 — спустя два часа после окончания приёма врача, и в это время в очереди к нему стояли ещё около 14 человек.Как рассказал GOROD48 главный врач Липецкой городской поликлиники № 7 Игорь Волкорезов, проблема в большой нагрузке на врачей и в непунктуальности самих пациентов.- Я бы посоветовал пациентам перестать снимать очереди на видео, а приходить в своё назначенное время, - отметил Игорь Волкорезов. - Порой талончик у пациентов на 13:00, а они дежурят у кабинета с 8 утра. А нагрузка на врачей сейчас такая же, как в зимнее время — за смену терапевт принимает по 50-60 человек. При этом если тогда в период пиковой нагрузки оказание плановой медицинской помощи было приостановлено, то теперь мы принимаем и плановых пациентов.Из Липецкой городской поликлиники № 7 в редакцию прислали ответное видео — на нём пациентов в коридорах уже заметно меньше.- Конечно, главный врач забрал себе половину пациентов! - Прокомментировала это видео автор первого ролика Надежда Сергеева.Главный врач Липецкой городской поликлиники № 7 Игорь Волкорезов не стал отрицать, что помогает коллеге.- Чтобы разгрузить очередь, я веду приём и не своих пациентов, мы вообще сейчас работаем бригадами, - отметил Игорь Волкорезов. - А по выездам на дом по ковиду наши врачи вообще, порой, ездят до 11 часов вечера!