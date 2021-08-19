Происшествия

51 минуту назад

Женщина пыталась пронести в липецкую колонию сим-карты

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#УФСИН
Женщина пыталась пронести в липецкую колонию сим-карты
В липецкой исправительной колонии №6, у женщины, приехавшей на длительное свидание к осуждённому, при досмотре вещей изъяты две сим-карты, спрятанные кармане сумки среди россыпи мелочей и визиток.

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- Перед началом свидания женщина была письменно предупреждена об ответственности и ознакомлена с перечнем вещей и предметов, которые осужденным запрещается иметь при себе, получать, либо приобретать. В отношении нее составлены материалы об административном правонарушении, которые переданы в суд, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области.

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#УФСИН

Комментарии (1)

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Гриша поле́ный

30 минут назад
Эх, теперь зэки остались без Тик-Тока...
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