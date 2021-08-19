Женщина пыталась пронести в липецкую колонию сим-карты

В липецкой исправительной колонии №6, у женщины, приехавшей на длительное свидание к осуждённому, при досмотре вещей изъяты две сим-карты, спрятанные кармане сумки среди россыпи мелочей и визиток.- Перед началом свидания женщина была письменно предупреждена об ответственности и ознакомлена с перечнем вещей и предметов, которые осужденным запрещается иметь при себе, получать, либо приобретать. В отношении нее составлены материалы об административном правонарушении, которые переданы в суд, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области.