Происшествия
сегодня, 15:42
На улице Московской попала в ДТП спецтехника
Авария произошла сегодня днём.
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Сегодня днём в Липецке на улице Московской столкнулись автомобиль «ВАЗ» и спецтехника. Как сообщили GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по городу Липецку, ДТП в районе Швейной фабрики обошлось без пострадавших.
Участники аварии сначала позвонили в дежурную часть, но потом сами от вызова экипажа ГИБДД отказались.
Участники аварии сначала позвонили в дежурную часть, но потом сами от вызова экипажа ГИБДД отказались.
Аня
города для жизни автомобилей,а не людей
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