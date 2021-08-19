На улице Московской попала в ДТП спецтехника

Авария произошла сегодня днём.

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Сегодня днём в Липецке на улице Московской столкнулись автомобиль «ВАЗ» и спецтехника. Как сообщили GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по городу Липецку, ДТП в районе Швейной фабрики обошлось без пострадавших.



Участники аварии сначала позвонили в дежурную часть, но потом сами от вызова экипажа ГИБДД отказались.



