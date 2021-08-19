Происшествия

сегодня, 15:42

На улице Московской попала в ДТП спецтехника

5 1124
#ДТП
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Авария произошла сегодня днём.

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Сегодня днём в Липецке на улице Московской столкнулись автомобиль «ВАЗ» и спецтехника. Как сообщили GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по городу Липецку, ДТП в районе Швейной фабрики обошлось без пострадавших.

Участники аварии сначала позвонили в дежурную часть, но потом сами от вызова экипажа ГИБДД отказались.

5 1124
#ДТП
1

Комментарии (5)

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Аня

3 минуты назад
Лавочница, проспект расширили, и что? Там находиться просто невозможно. Жара, шум и выхлопы, в пяти метрах от жилых домов. Ппц. На московской и Катукова хоть дома не так близко к дороге. В городе две полосы максимум.
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города для жизни автомобилей,а не людей

20 минут назад
Лавочница, .. в три. деревья скверы,парки вырубить, пешеходов загнать под землю.респираторы на морду от смога как в Китае.дороги должны быть шириной с аэродром и парковками в родном подъезде
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123 таксист

50 минут назад
хотел проскочить
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Животиков

50 минут назад
чепуха на девятке выехала перед грейдером в наглую, понятное дела тракториста это взбесило и он сославшись на плохие тормоза немного подрихтовал зубилку
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Лавочница

53 минуты назад
Узкие дороги. Должны быть шире, как минимум раза в два.
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