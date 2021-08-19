Погода в Липецке

сегодня, 17:00

Сильная жара задержится еще на день: в Липецкой области до +35

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#жара
3
Сильная жара задержится еще на день: в Липецкой области до +35

В ближайшие сутки территория Липецкой области будет находиться в передней части циклона – погода сохранится жаркой, небольшие дожди пройдут лишь местами. 

21 и 22 августа под влиянием атмосферных фронтов циклона пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Среднесуточные температуры воздуха составят: 20 и 21 августа - 24-26 градусов тепла, что на 7-8 градусов выше нормы, 22 августа – 21 градус тепла, что на 3-4 градуса выше нормы.  

Кроме того, с 17 по 21 августа на территории Липецкой области ожидается опасное метеорологическое явление – аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха 23-26 градусов тепла, что на 7-8 градусов выше средних многолетних значений. 

18, 19 и 20 августа на территории Липецкой области ожидается опасное метеорологическое явление – сильная жара, с температурой воздуха +35 градусов.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 августа в Липецкой области переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер переменный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от +16 до +21 градусов, днем будет от +29 до +34 градусов, местами сильная жара +35. 

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от +18 до +20 градусов, днем будет от +33 до +35 градусов. 

День 20 августа стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +37 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1980 году – 5 градусов тепла.  
7 631
#жара
3

Комментарии (7)

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Я

44 минуты назад
Ура лето продолжается..... Жара!!!!
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Золтун

48 минут назад
После такого паршивого лета, ждёшь зиму как манну небесную.
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Экватор

сегодня, 17:29
Ну что, липчане, понравилось вам это лето? Следующее, обещаю Вам, будет еще жарче градусов на 5!!!
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777

сегодня, 17:27
Лето 2021 года просто волшебно большой количество дней с 30 градусной жарой а средняя температура всего сезона на сегодняшний день почти на 3 градуса теплее климата лето явно удалось и порадовало горожан пляжной погодой.
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Разумный липчанин

сегодня, 17:25
Лету пора уходить. Илюша уже давно в воду пописал...
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Безумный ельчанин

сегодня, 17:19
Как жаль, что жара уходит. Ещё бы дней на 10, хотя бы!!!!
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Умный липчанин

сегодня, 17:06
Срочно нужен дождь на неделю беспрерывно...
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