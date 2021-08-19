Сильная жара задержится еще на день: в Липецкой области до +35

В ближайшие сутки территория Липецкой области будет находиться в передней части циклона – погода сохранится жаркой, небольшие дожди пройдут лишь местами.

21 и 22 августа под влиянием атмосферных фронтов циклона пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Среднесуточные температуры воздуха составят: 20 и 21 августа - 24-26 градусов тепла, что на 7-8 градусов выше нормы, 22 августа – 21 градус тепла, что на 3-4 градуса выше нормы.



Кроме того, с 17 по 21 августа на территории Липецкой области ожидается опасное метеорологическое явление – аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха 23-26 градусов тепла, что на 7-8 градусов выше средних многолетних значений.



18, 19 и 20 августа на территории Липецкой области ожидается опасное метеорологическое явление – сильная жара, с температурой воздуха +35 градусов.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 августа в Липецкой области переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер переменный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от +16 до +21 градусов, днем будет от +29 до +34 градусов, местами сильная жара +35.



В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от +18 до +20 градусов, днем будет от +33 до +35 градусов.



День 20 августа стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +37 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1980 году – 5 градусов тепла.

