В Липецке ищут жителя Долгоруково

46-летний мужчина не выходит на связь с 16 августа.

Волонтеры поискового сообщества «Лиза Алерт» просят помощи в поиске 46-летнего жителя села Долгоруково Александра Крюкова.



Как сообщают поисковики, мужчина не выходит на связь с родственниками с 1 августа. По последней информации, может находиться в районе улицы Доватора в Липецке.



Его приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

