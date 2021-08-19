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В Липецке ищут жителя Долгоруково

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#без вести пропавшие
В Липецке ищут жителя Долгоруково

46-летний мужчина не выходит на связь с 16 августа.

Волонтеры поискового сообщества «Лиза Алерт» просят помощи в поиске 46-летнего жителя села Долгоруково Александра Крюкова.

Как сообщают поисковики, мужчина не выходит на связь с родственниками с 1 августа. По последней информации, может находиться в районе улицы Доватора в Липецке.

Его приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.
1 851
#без вести пропавшие

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идиотизм

23 минуты назад
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