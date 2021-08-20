сегодня, 07:00
Доброе утро, Липецк!
Начнем пятницу с хороших новостей. В Липецке продолжается котиковый конкурс. Медики готовы сделать всем желающим бесплатные прививки. На горизонте выходные, и их можно провести весело и активно. Мы подготовили обзор мероприятий, где вас будут рады видеть.
20 августа на территории Липецкой области ожидается опасное метеорологическое явление - сильная жара, максимальная температура воздуха днем достигнет 35 градусов.
Дороги
Иногда настроение на весь день портит утренняя пробка: смотрим на карту и объезжаем заторы.
Утренняя пицца от GOROD48
Этот завтрак можно приготовить всего за 7 минут.
Овсяноблин:
Овсянка - 40 грамм
Яйцо куриное - 1 штука
Кефир 1% - 5 ст.л
Все перемешиваем в блендере, готовим на антипригарной сковороде с двух сторон.
Соус:
Сметана 10% - 2 ч.л.
Соус/томатная паста - 2 ч.л.
Начинка для пиццы:
Помидор - 75 грамм
Красный лук - 20 грамм
Карпаччо из курицы - 70 грамм
Пармезан - 25 грамм
Маринованный халапеньо - 5 кружочков
На готовый овсяноблин мажем соус, выкладываем всю начинку. Ставим в микроволновку на пару минут. Можно завтракать. Приятного аппетита!
Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.
Прививка на шоппинге
В ближайшие дни мобильные пункты вакцинации будут работать в трех торговых центрах.
Котиков вам в ленту
Научная библиотека продолжает прием работ на фотоконкурс «Замурррчательный читатель». Для участия необходимо сфотографировать мурчащего питомца с книгой и добавить креативный комментарий. Фото можно присылать на почту ab@lib48.ru или опубликовать в соцсетях с хештегом #ЗамурррчательныйЧитатель. Участниками фотоконкурса могут стать авторы от 14 лет независимо от места проживания. От каждого требуется только одно фото.
Быстрее! Выше! Сильнее!
20 и 21 августа на стадионе спортивного клуба «Липецкий металлург» пройдет Кубок Липецкой области по легкой атлетике. В программе соревнований: бег, эстафета, толкание ядра, метание копья, прыжок в длину, прыжок в высоту, бег с барьерами.
Ярмарка
Сегодня заканчивают работать две городские ярмарки.
Концерт в библиотеке
Сегодня вечером в культурном пространстве «Библиотека» выступит группа «Тропы не врут».
Договор ОСАГО «отвязали» от прохождения техосмотра
С 22 августа вступает в силу закон, который освобождает российских автовладельцев от необходимости предоставлять в момент заключения договора ОСАГО документ о своевременном прохождении техосмотра - собственникам транспортного средства для заключения договора обязательного страхования больше не нужно предоставлять диагностическую карту, свидетельствующую о прохождении техосмотра. О необходимости «разорвать» обязательную «связку» - оформление полиса ОСАГО и предоставление в этот момент водителем диагностической карты с подтверждением своевременного прохождения ТО - ранее просили Российский союз автостраховщиков (РСА) и Всероссийский союз страховщиков (ВСС).
Схватка на Соколе
21 и 22 августа на стадионе спортивного комплекса «Сокол» пройдет чемпионат Липецкой области по регби-7.К участию в соревновании допускаются мужские команды старше 18 лет. В субботу матчи начнутся в 12:00, а в воскресенье — в 10:00.
Свадебный бум
В красивую дату последнего летнего месяца 21.08.21 супругами станут 55 пар влюбленных. Также востребованы оказались 20, 27 и 28 августа. Несмотря на Успенский пост, в эти дни липчане сыграют более 100 свадеб. Кстати, прием заявлений на торжественную регистрацию в летние даты свадебного сезона 2021 года уже закрыт.
Болеем за наших
21 августа «Металлург» сыграет в Липецке с «Краснодаром-2», но болельщиков на стадион не пустят из-за коронавирусных ограничений. Впрочем, матч планируют транслировать на большом экране на Городище.
Ночь в парке
В ночь с 21 на 22 августа в парке Победы пройдет акция «Ночь аттракционов». Для тех, кто мечтал покататься на каруселях ночью, до 01:00 будет работать целый ряд аттракционов. Яркость и зрелищность ночному катанию придадут иллюминация аттракционов и другие световые инсталляции.
Пляжный волейбол
22 августа Липецкой области пройдет третий этап Кубка Липецкой области по пляжному волейболу среди мужских и женских команд. Начало игр на Набережной запланировано на 10:00.
Уборка в роще
В воскресенье всех желающих ждут на эко-вечеринку. Веселая уборка под ритмы DJ пройдет в роще микрорайона «Университетский». Предварительная регистрация здесь. Сбор в 09:30.
Движ на пляже
Чемпионат и первенство Липецка по триатлону и акватлону пройдет 22 августа на Центральном пляже. Начало регистрации в 7:30. Старт – в 9:00.
Триатлон – многопрофильный вид спорта, состоящий из непрерывного последовательного прохождения участниками трех этапов: плавания, велогонки и бега. Акватлон – увлекательный и быстро набирающий популярность вид спорта, сочетающий в себе бег и плавание. Чтобы стать участником состязаний, необходимо застраховать свои жизнь и здоровье на момент проведения соревнований. А также иметь при себе паспорт, медицинскую справку, отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат о прививке.
«Голоса улиц»
22 августа на площади у областного центра культуры начнется серия мероприятий проекта «Голоса улиц».
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