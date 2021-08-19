За выборами депутатов можно будет наблюдать в круглосуточном режиме

В школу № 30 сегодня пригласили всех председателей территориальных избирательных комиссий, чтобы показать, как должны пройти предстоящие три дня голосования.

При входе на избирательный участок (это уже стало обыденностью) у всех проверили температуру и выдали пакет с маской, перчатками и ручкой.— Я понимаю, что вы давно не виделись. Я понимаю, что соскучились. Мы вас специально пригласили, чтобы вы ничего не упустили. Создайте условия, чтобы на каждом участке было также, — обратился председатель облизбиркома Юрий Алтухов к присутствующим.Участникам мероприятия наглядно показали, как должны проходить выборы.Паспорт надо показывать на расстоянии.В кабинке пользоваться своей ручкой, для удобства там есть еще и лупа.Это кабинка для людей с ограниченными возможностями здоровья— Все члены комиссии приняли решение сделать прививку от коронавирусной инфекции, чтобы выборы прошли безопасно, — рассказала заместитель председателя УИК 25-26 Светлана Еремина.Председатель облизбиркома Юрий Алтухов сегодня постоянно переспрашивал сотрудницу, которая демонстрировала образцовый участок. Присутствующим буквально «разжевали» каждый момент предстоящего голосования. Хотя большинство из них уже давно работают на выборах, что называется, «собаку съели» в этом деле.Особое внимание уделили тому, как в течение трех дней будут хранить бюллетени. В Липецкой области 893 избирательных участка. 162 из них оснащены КОИБами. Там, где есть КОИБы, хранить бюллетени будут прямо в них. Вечером, перед закрытием и утром перед открытием участка, техника выдаст протоколы, в которых будет зафиксировано количество бюллетеней. И не дай бог, если количество бюллетеней в них не совпадет.— Количество протоколов должно совпасть. Если это не произойдет, это проблема, — озадачено заявил Юрий Алтухов.В таком случае КОИБ должны заменить урной, а бюллетени забраковать.Бюллетени из обычных урн каждый вечер будут перекладывать в сейф-пакеты.Общедоступной видеотрансляции на этих выборах не будет, однако все свои действия члены УИК все равно должны фиксировать на видео. Для того, чтобы было понятно, что происходит, придется держать табличку с пояснениями.— Самое важное — это сохранность бюллетеней и доступность всего избирательного процесса, его прозрачность. В общественной палате круглосуточно будет работать Центр наблюдения, чтобы и кандидаты, и представители политических партий могли прийти и посмотреть на желаемый участок, — пояснил председатель облизбиркома Юрий Алтухов.Юрий Алтухов сегодня явно был доволен увиденным. Для справки, полторы тысячи жителей Липецкой области уже воспользовались сервисом «Мобильный избиратель». С 21 августа начинается агитация в СМИ.