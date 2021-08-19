Магазин заплатит 50 000 рублей за бутылку «Клюковки»

Пол-литра вина продали ранее девяти утра.

Сотрудники регионального управления потребительского рынка и ценовой политики выявили нарушение правил продажи спиртного в одном из магазинов, расположенном в Чаплыгине. Там алкоголь пробили до девяти утра, хотя до этого времени реализация спиртного в магазинах в регионе запрещена.



Как указано в материалах административного дела, в магазине на улице Тюленина в Чаплыгине в 08:03 пробили бутылку вина «Клюковка Раздолье». Товар обошелся покупателю в 105 рублей. Нарушение правил продажи зафиксировала система ЕГАИС, кроме того, его подтвердил чек о продаже.



На администрацию магазина завели административное дело по ч.3 ст.14.16 КоАП РФ «Нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции». Организацию признали виновной в нарушении и выписали штраф в 50 000 рублей.



Представители магазина решили оспорить взыскание в суде, но арбитраж оставил жалобу без удовлетворения.