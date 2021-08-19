Общество

49 минут назад

Липецких пациентов будет встречать робот-консультант

10 520
#робот #регистратура #тендер
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Липецких пациентов будет встречать робот-консультант

Техническая новинка должна появиться в областном кожно-венерологическом диспансере. Необычный помощник будет общаться с пациентами, а также измерять давление и сахар. Такая новинка появится в государственных медицинских учреждениях впервые.

Этой осенью в «Областном кожно-венерологическом диспансере» должен появиться необычный новый сотрудник регистраторы, или фронт-офиса, как его называют в самом учреждении. Этот сотрудник может работать без отпуска и больничных, за него не надо платить страховые взносы и он никогда не уйдет в декрет. Новым «сотрудником» регистратуры станет «Промобот». Это технологический инновационный инструмент, который разработали молодые ученые из Омска. «Промобот» должен разгрузить своих коллег из регистратуры и отвечать на вопросы посетителей учреждения.

- Нашим «коллегой» станет гуманизированный робот. Он опробован компаниями в 40 странах мира. Его мы увидели во время посещения крупных мероприятий в сфере медицины в Москве. И подумали, что и нам бы пригодился такой помощник. Нашу инициативу одобрили в региональном управлении здравоохранения. Сейчас мы проводим торги на его поставку, - рассказала GOROD48 главный врач ГУЗ «Областной кожно-венерологический диспансер» Любовь Сухова.

Робот будет приветствовать посетителей основного здания диспансера, который расположен на улице Марины Расковой. Необычный консультант будет встречать пациентов, рассказывать о графике работы учреждения и врачей, сможет указать расположение нужного кабинета, зарегистрировать визитера и выдать ему талончик. Кроме того, робот ответит на возможные вопросы. Причем — не односложно: в нейросеть робота подгрузят массу ответов на частые вопросы, он сможет выстраивать логичные диалоги.

- Промобот выполнит сразу две функции. Он освободит сотрудников регистратуры от рутинной работы, а также подарит нашим посетителям хорошее настроение, может сделать их отношение к визитам к врачу более лояльным. Кроме того, это инновация, которая никогда не помешает, - приводит примеры Любовь Сухова.

На общении, хорошем настроении и выдаче талонов функционал робота не ограничится. Он сможет рассказывать о мерах профилактики COVID-19, давать небольшие общие консультации, а также измерять давление и уровень глюкозы. Эти данные пациент увидит на «груди» робота, получит рекомендации. Со временем функционал новшества могут расширить.

Судя по тому, как в учреждении ждут робота, коллеги будут относиться к нему как к обычному живому сотруднику. Роботу обязательно придумают имя. Его выберут, когда аппарат поступит в учреждение. Не исключено, что спросят совета у посетителей диспансера.
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#робот #регистратура #тендер
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Комментарии (10)

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Ира

8 минут назад
А можно такого же робота для измерения температуры в поликлиники?
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Ваш

11 минут назад
При Сталине такого не было!
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гость

11 минут назад
Должна появиться, но не появится, опять сказки
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А что делать

11 минут назад
если я принципиально с роботом общаться не хочу? Я человек и общаться буду с людьми
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12345

18 минут назад
Главное, чтобы кто-то из хакеров не перепрограммировал мозги этому роботу. Сейчас удаленно все можно сделать по сети. И все плачевно закончится для посетителей.
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Любопытный липчанин

19 минут назад
А робот будет в маске?
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Лена

33 минуты назад
Сколько ж он стоит?
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бывший пациент

35 минут назад
Это замечательно....Возможно,этот робот скоро заменит не только работников регистратуры,но и самих врачей,которые неделями не могут поставить верный диагноз....
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Прекрасно

38 минут назад
Все в роботах будет. Не зря людей за стог сена и 10 яиц уваливают, чтобы деменция наступила.
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.

39 минут назад
Роботы лучше хабалистых ,уставший и грубых тёток ! Было бы круто ,если бы были роботы ,там где есть сотрудники не вежливые
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