Липчанин задержан за серию краж в магазинах Мичуринска

Один из магазинов он обчистил на Липецком шоссе

3 июля в Мичуринске на улице Интернациональной произошла кража. Неизвестный похитил продукты питания с прилавка супермаркета и скрылся. Аналогичный факт в эти же сутки произошел на Липецком шоссе через несколько часов. Тот же человек украл средства личной гигиены из местного магазина. Через 4 дня на улице Мира он же украл из супермаркета продукты питания.



- По всем случаям сотрудники полиции выезжали на места, персонал торговых точек был опрошен, изъяты записи с камер видеонаблюдения. Внимательно изучив видеоматериал, полицейские пришли к выводу, что ко всем кражам причастен один и тот же человек. Приметы подозреваемого были переданы всем наружным службам, после проведенных оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска вышли на след злоумышленника, и задержал уроженца Липецкой области. 30-летнего гражданина доставили в отдел полиции, липчанин не стал отпираться, и дал признательные показания. Установлено, что похищенные продукты он употребил, а остальное сбыл неизвестным лицам. Проверяется причастность задержанного к аналогичным кражам. Ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.



