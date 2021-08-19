Общество

сегодня, 12:23

«Милосердие» обеспечит школьников приборами для экологических исследований

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«Милосердие» обеспечит школьников приборами для экологических исследований

Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие», социальный партнер ПАО «НЛМК», поможет оснастить липецкий экологический лицей №66 современным оборудованием для эко-исследований. Это улучшит качество учебного процесса и повысит вовлеченность лицеистов в практическую деятельность по защите окружающей среды.  

За счет средств фонда в лицей поступит целый арсенал исследовательских приборов. Юные экологи получат в свое распоряжение химическую мини-лабораторию, экспресс-лабораторию для биолого-экологических исследований, учебную лабораторию для изучения почв, мобильную лабораторию для исследования водоемов и другое вспомогательное оборудование. С его помощью ребята научатся самостоятельно производить лабораторные анализы качества воздуха, почв, воды. Эти практические навыки помогут им лучше понимать методы работы профессиональных экологов и получить представление об инструментарии природоохранных служб. Кроме этого лабораторная практика поможет юным экологам с большим интересом постигать азы химии, физики и биологии.   

Экологический лицей № 66 имени Героя Советского Союза С. П. Меркулова – единственное в регионе образовательное учреждение с экологическим уклоном. В 1997 году в школе   стартовал эксперимент по экологическому образованию детей, который затем продолжился в виде опытно-экспериментальной работы по данному профилю.  При лицее действует «ЭКОлидер» - самой большой эколого-волонтерский отряд среди школ региона. Работа отряда направлена на социальное, событийное и экологическое волонтерство. Старшеклассники занимаются и экопросветительской работой: проводят эко-уроки и внеклассные мероприятия по организации раздельного сбора бытовых отходов, заботятся о птицах.   

С начала текущего года на поддержку учебных учреждений и образовательные проекты фонд «Милосердие» направил более 16 млн рублей. 
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