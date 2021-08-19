сегодня, 12:23
«Милосердие» обеспечит школьников приборами для экологических исследований
Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие», социальный партнер ПАО «НЛМК», поможет оснастить липецкий экологический лицей №66 современным оборудованием для эко-исследований. Это улучшит качество учебного процесса и повысит вовлеченность лицеистов в практическую деятельность по защите окружающей среды.
Экологический лицей № 66 имени Героя Советского Союза С. П. Меркулова – единственное в регионе образовательное учреждение с экологическим уклоном. В 1997 году в школе стартовал эксперимент по экологическому образованию детей, который затем продолжился в виде опытно-экспериментальной работы по данному профилю. При лицее действует «ЭКОлидер» - самой большой эколого-волонтерский отряд среди школ региона. Работа отряда направлена на социальное, событийное и экологическое волонтерство. Старшеклассники занимаются и экопросветительской работой: проводят эко-уроки и внеклассные мероприятия по организации раздельного сбора бытовых отходов, заботятся о птицах.
С начала текущего года на поддержку учебных учреждений и образовательные проекты фонд «Милосердие» направил более 16 млн рублей.
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