Экономика
сегодня, 12:23
В Липецкой области подорожали топливо и путёвки в Турцию
Липецкстат опубликовал информацию об уровне и изменении средних потребительских цен за неделю.
По состоянию на 16 августа подорожали все марки топлива. Бензин автомобильный марки АИ-92 теперь в среднем стоит 45 рублей 75 копеек — он стал на 12 копеек дороже или 0,3%.
Бензин марки АИ-95 стоит 49,65 рубля — он подорожал за неделю на 10 копеек или 0,2%.
Бензин марки АИ-98 стоит 57,45 рубля — на 15 копеек или 0,3% дороже, чем неделей раньше.
Дизельное топливо стоит 47,95 рубля — подорожание составило 8 копеек или 0,2%.
А вот при анализе средних потребительских цен (тарифов) на товары и услуги по Липецкой области заметнее всего подорожание на 13,9% поездок в Турцию. Наши санатории, дома отдыха, пансионаты и 2-3-звездочные гостиницы не подорожали. Но проживание в гостинице 4*-5* выросло в цене на 2,1%.
Из самых заметных подорожаний недели: на 1,1% за неделю подорожала свинина, на 1,7% - сосиски и сардельки, на 1% - яблоки, на 1,3% - мыло, на 3, 1% - спички, на 1,4% — телевизоры.
Зато подешевели молоко, яйца, соль, ржаной хлеб, пшено, макароны, картофель, лук, морковь, помидоры, стиральный порошок, шампунь и пылесосы, корм для животных и проживание в хостеле.
Бензин марки АИ-95 стоит 49,65 рубля — он подорожал за неделю на 10 копеек или 0,2%.
Бензин марки АИ-98 стоит 57,45 рубля — на 15 копеек или 0,3% дороже, чем неделей раньше.
Дизельное топливо стоит 47,95 рубля — подорожание составило 8 копеек или 0,2%.
А вот при анализе средних потребительских цен (тарифов) на товары и услуги по Липецкой области заметнее всего подорожание на 13,9% поездок в Турцию. Наши санатории, дома отдыха, пансионаты и 2-3-звездочные гостиницы не подорожали. Но проживание в гостинице 4*-5* выросло в цене на 2,1%.
Из самых заметных подорожаний недели: на 1,1% за неделю подорожала свинина, на 1,7% - сосиски и сардельки, на 1% - яблоки, на 1,3% - мыло, на 3, 1% - спички, на 1,4% — телевизоры.
Зато подешевели молоко, яйца, соль, ржаной хлеб, пшено, макароны, картофель, лук, морковь, помидоры, стиральный порошок, шампунь и пылесосы, корм для животных и проживание в хостеле.
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Липецкстат!