Экономика

сегодня, 12:23

В Липецкой области подорожали топливо и путёвки в Турцию

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#бензин #цены
4
В Липецкой области подорожали топливо и путёвки в Турцию

Липецкстат опубликовал информацию об уровне и изменении средних потребительских цен за неделю.

По состоянию на 16 августа подорожали все марки топлива. Бензин автомобильный марки АИ-92 теперь в среднем стоит 45 рублей 75 копеек — он стал на 12 копеек дороже или 0,3%.

Бензин марки АИ-95 стоит 49,65 рубля — он подорожал за неделю на 10 копеек или 0,2%.

Бензин марки АИ-98 стоит 57,45 рубля — на 15 копеек или 0,3% дороже, чем неделей раньше.

Дизельное топливо стоит 47,95 рубля — подорожание составило 8 копеек или 0,2%.

А вот при анализе средних потребительских цен (тарифов) на товары и услуги по Липецкой области заметнее всего подорожание на 13,9% поездок в Турцию. Наши санатории, дома отдыха, пансионаты и 2-3-звездочные гостиницы не подорожали. Но проживание в гостинице 4*-5* выросло в цене на 2,1%.

Из самых заметных подорожаний недели: на 1,1% за неделю подорожала свинина, на 1,7% - сосиски и сардельки, на 1% - яблоки, на 1,3% - мыло, на 3, 1% - спички, на 1,4% — телевизоры.

Зато подешевели молоко, яйца, соль, ржаной хлеб, пшено, макароны, картофель, лук, морковь, помидоры, стиральный порошок, шампунь и пылесосы, корм для животных и проживание в хостеле.
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#бензин #цены
4

Комментарии (11)

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гость

1 минуту назад
Это не предел, будет дороже, но наши люди будут голосовать за едро
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48

35 минут назад
где такие цены увидали? на роснефти 95 - 50,20 стоит
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Пенсионер

51 минуту назад
Посмотрите, что творится на газовых заправках за последние 2 недели 30-40%, все молчат…
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я

57 минут назад
Зато инфляция ни разу не подорожала!
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Внушаемый

сегодня, 12:47
Баллончик краски неделю назад брал за 200руб,,а сегодня тамже уже за 205 руб!Потому что подорожал бензин на 20 ко п.!В бензине 71 % заложено налогов! В казахстане российский бензин-31 руб. Там налоги с бензина около 30 %! Когда начнут думать о народе?А не о своих амбициях?
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Берия

сегодня, 12:44
Нас кормят только обещаниями.
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=

сегодня, 12:34
все правильно
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Газелист

сегодня, 12:34
Вы про газомоторное топливо напишите.плюс 50% к стоимости, вот где кошмар полный.
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Екатерина

сегодня, 12:33
Бензин А-95 стоит 50-20 на Роснефти, Газпроме, Лукойл и Шелл, цены выше, зачем писать не проверенную информацию?!!!
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Липецкстат!

сегодня, 12:33
А как получилась СРЕДНЯЯ цена на АИ-95 49,65 рублей, если на всех заправках города он дороже 50,2 рублей? Говорите, где он дешевле 49 рублей
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