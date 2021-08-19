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В РФ разработан закон о запрете въезда русофобов в страну

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В РФ разработан закон о запрете въезда русофобов в страну

Председатель думского комитета по информполитике, замсекретаря Генсовета "Единой России" Александр Хинштейн сообщил о подготовленном законопроекте, запрещающем въезд в Россию русофобам.

Он сообщил, что документ предусматривает запрет на въезд в Россию иностранцев и лиц без гражданства по ряду оснований, сообщает www.interfax.ru.

Хинштейн пояснил, что запрет предлагается вводить, "если возбуждают ненависть, вражду, унижают людей по национальному, расовому, религиозному, языковому признаку; оскорбляют память защитников Отечества, унижают честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны, оскверняют символы воинской славы России, уничтожают или повреждают воинские захоронения, памятники, стелы, обелиски и другие мемориалы, увековечивающие память погибших при защите Отечества; распространяют заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Великой Отечественной войны, о ветеранах ВОВ, пропагандируют, демонстрируют, изготавливают нацистскую или экстремистскую атрибутику либо символику; а также отрицают факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала, и одобряют преступления нацистов".

По словам Хинштейна, "документ стал ответом на возмутительные случаи проявления откровенной русофобии на постсоветском пространстве".

Парламентарий отметил, что запрет на въезд не отменяет "адекватную правовую оценку со стороны властей тех государств, где такое происходит".

"Как раз об этом, в частности, министр иностранных дел Сергей Лавров говорил накануне со своими казахстанским и кыргызстанским коллегами", - сказал депутат.

Изменения вносятся в федеральный закон "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ" в части расширения оснований для запрета въезда в Россию. МВД России, как уполномоченный орган, полностью поддерживает предложенную депутатами от "Единой России" концепцию, отметил Хинштейн.
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