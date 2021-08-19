Михаил Тарасенко: «Преимущества Воловского района важно грамотно использовать»

Депутат Госдумы пообщался с жителями района, побывал в селах Набережное, Верхнее Большое и возложил цветы к мемориалу на высоте «Огурец».

В культурно-спортивном комплексе «Луч» в селе Набережное Михаил Тарасенко осмотрел универсальный спортзал с площадками для мини-футбола, волейбола, баскетбола, библиотеку, площадку для танцев и зрительный зал на 190 мест.



«У нас много одаренных детей. Стараемся заинтересовать их и создать все условия, чтобы они могли развивать свои таланты, здесь, в своем селе», - рассказал глава района Никита Соловьев.



В Нижнебольшовской школе Михаила Тарасенко встретил директор Геннадий Руднев и рассказал, как здесь готовятся к новому учебному году - завершают капремонт и оборудуют образовательный центр «Точка роста». Такие площадки создают по нацпроекту «Образование», чтобы дать детям новые возможности для творчества и обучения с помощью современного оборудования и цифровых технологий.



«Точки роста» создаются в Липецкой области не только в крупных городских школах, но и в маленьких, с небольшим количеством учащихся – по 10-20 человек в классе.



«Учащиеся таких небольших классов чаще всего занимают призовые места на олимпиадах и показывают лучшие результаты на экзаменах. Потому что каждому ученику уделяется должное внимание, не рассеивая его на 30 человек, как в больших городских школах», - поделился наблюдениями Михаил Тарасенко.



В райцентре - селе Волово - Михаил Тарасенко побывал в рентгенологическом отделении районной больницы. Недавно за счет средств федерального бюджета для медучреждения закупили новое рентгенологическое оборудование.



Также глава района Никита Соловьев рассказал Михаилу Тарасенко, что именно Воловский район является настоящим географическим центром Черноземья - находится на одинаковом расстоянии – 160-180 км – от Липецка, Воронежа, Курска, Орла.



«Это преимущество необходимо грамотно использовать для развития туризма и сопутствующей инфраструктуры», - согласился Михаил Тарасенко.



Поездка завершилась возложением цветов к обелиску на Высоте «Огурец», где с декабря 1941 по январь 1943 года велись ожесточенные бои. Эту территорию, расположенную недалеко от села Ломигоры, также называют ломигорским "Мамаевым курганом". В годы войны на этой территории погибли более 5 тысяч советских воинов (некоторые поисковики и историки насчитывают 15 тысяч погибших). В 2018 году высоте «Огурец» присвоено почетное звание «Рубеж воинской доблести».



