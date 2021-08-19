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В шасси афганского самолета погиб молодой футболист
Юноша попытался улететь из Кабула, уцепившихся за корпус Boeing C-17. После посадки пилоты обнаружили части его тела в отсеке шасси, сообщает в Твиттере издания Газета.ру
Названо имя погибшего в шасси американского самолёта — им оказался футболист афганской молодёжки Заки Анвари.— Газета.Ru (@GazetaRu) August 19, 2021
Юноша попытался улететь из Кабула, уцепившихся за корпус Boeing C-17. После посадки пилоты обнаружили части его тела в отсеке шасси.
Фото: Twitter / BabakTaghvaee pic.twitter.com/gjY2nAQVQo