В шасси афганского самолета погиб молодой футболист

Названо имя погибшего в шасси американского самолёта — им оказался футболист афганской молодёжки Заки Анвари.



Юноша попытался улететь из Кабула, уцепившихся за корпус Boeing C-17. После посадки пилоты обнаружили части его тела в отсеке шасси.



Фото: Twitter / BabakTaghvaee pic.twitter.com/gjY2nAQVQo — Газета.Ru (@GazetaRu) August 19, 2021

Названо имя погибшего в шасси американского самолёта — им оказался футболист афганской молодёжки Заки Анвари.Юноша попытался улететь из Кабула, уцепившихся за корпус Boeing C-17. После посадки пилоты обнаружили части его тела в отсеке шасси, сообщает в Твиттере издания Газета.ру