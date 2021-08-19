В мире

29 минут назад

В шасси афганского самолета погиб молодой футболист

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Названо имя погибшего в шасси американского самолёта — им оказался футболист афганской молодёжки Заки Анвари.

Юноша попытался улететь из Кабула, уцепившихся за корпус Boeing C-17. После посадки пилоты обнаружили части его тела в отсеке шасси, сообщает в Твиттере издания Газета.ру


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